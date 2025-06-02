02 июня 2025

Блогеры из Нефтеюганска сняли челлендж на песню Басты. Видео

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Клип и композиция Басты вышли в апреле 2025 года
Клип и композиция Басты вышли в апреле 2025 года Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) порядка 30 блогеров и владельцев известных местных брендов приняли участие в челлендже под новую композицию рэпера Басты «Туда-сюда». Видео на своей странице в соцсети vk.com, а также в местном паблике опубликовал Денис Хуснутдинов.

«Вот и мы добрались до этого челленджа, под новый трек Басты „Туда-сюда“. Меня зовут Денис Хуснутдинов. Хочу поблагодарить этих людей за отзывчивость, за их доброту и за то, что готовы пойти на любой движ. В челлендже приняли участие более 30 блогеров и владельцев известных нефтеюганских брендов», — поделился блогер. Видео также опубликовал telegram-канал «Наш Юганск».

Поклонники услышали песню Басты в апреле текущего года. В клипе рэпера приняли участие 75 знаменитостей.

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В Нефтеюганске (ХМАО) порядка 30 блогеров и владельцев известных местных брендов приняли участие в челлендже под новую композицию рэпера Басты «Туда-сюда». Видео на своей странице в соцсети vk.com, а также в местном паблике опубликовал Денис Хуснутдинов. «Вот и мы добрались до этого челленджа, под новый трек Басты „Туда-сюда“. Меня зовут Денис Хуснутдинов. Хочу поблагодарить этих людей за отзывчивость, за их доброту и за то, что готовы пойти на любой движ. В челлендже приняли участие более 30 блогеров и владельцев известных нефтеюганских брендов», — поделился блогер. Видео также опубликовал telegram-канал «Наш Юганск». Поклонники услышали песню Басты в апреле текущего года. В клипе рэпера приняли участие 75 знаменитостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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