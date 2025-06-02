В Нефтеюганске (ХМАО) порядка 30 блогеров и владельцев известных местных брендов приняли участие в челлендже под новую композицию рэпера Басты «Туда-сюда». Видео на своей странице в соцсети vk.com, а также в местном паблике опубликовал Денис Хуснутдинов.
«Вот и мы добрались до этого челленджа, под новый трек Басты „Туда-сюда“. Меня зовут Денис Хуснутдинов. Хочу поблагодарить этих людей за отзывчивость, за их доброту и за то, что готовы пойти на любой движ. В челлендже приняли участие более 30 блогеров и владельцев известных нефтеюганских брендов», — поделился блогер. Видео также опубликовал telegram-канал «Наш Юганск».
Поклонники услышали песню Басты в апреле текущего года. В клипе рэпера приняли участие 75 знаменитостей.
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