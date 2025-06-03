«Для меня честь находиться здесь»: ветерана СВО из Челябинска вызвали в Москву

Участник специальной военной операции из Челябинска Алексей Рожков пройдет обучение в Высшей партийной школе «Единой России» в Москве. Ветеран СВО уверен, что полученные наработки помогут ему активнее трудиться на благо региона. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Приехал в столицу на обучение в Высшей партийной школе. Это уникальная площадка для объединения усилий, выработки единой стратегии и укрепления командного духа. Жду начала программы и готов полностью посвятить себя обучению. Уверен, что по возвращении смогу применить полученные знания и энергию для еще более продуктивной работы в интересах нашего региона», — отметил Рожков.
Как сообщало URA.RU, ветеран СВО активно занимается патриотическим воспитанием молодежи в Челябинске. Он проводит встречи с педагогами и воспитанниками, принимает участие в мастер-классах, выходит с различными инициативами. Так, ранее он предложил внедрить охрану в детсадах из числа участников спецоперации.
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