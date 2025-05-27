Ветеран СВО из Челябинска предложил привлекать участников спецоперации для охраны детсадов

Алексей Рожков предложил внедрить охрану в детсадах из числа ветеранов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Рожков активно участвует в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи
Рожков активно участвует в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи Фото:

Участник специальной военной операции из Челябинска Алексей Рожков предложил внедрить профессиональную охрану в детских садах с привлечением ветеранов СВО. По мнению военнослужащего, это повысит уровень безопасности дошкольных учреждений. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Я выступил с инициативой внедрения профессиональной охраны с привлечением участников СВО, которые обладают всеми необходимыми навыками для обеспечения профессиональной защиты наших детей. Рад отметить, что данная идея поддержана педагогами», — написал Рожков в своем telegram-канале, посетив детсады №479 и №473 в Курчатовском районе Челябинска.

Он также подчеркнул важность патриотического воспитания дошкольников и отметил необходимость улучшения спортивной инфраструктуры заведений. В ходе встречи с коллективами детсадов Алексей Рожков отметил, что работа по развитию образовательных учреждений ведется в рамках курса губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Как сообщало URA.RU ранее, Алексей Рожков отметил наградами воспитанников Образовательного центра № 2 г. Челябинска, достигших успехов в спорте. Вручение состоялось 19 мая в рамках торжественного мероприятия «День чести».

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Участник специальной военной операции из Челябинска Алексей Рожков предложил внедрить профессиональную охрану в детских садах с привлечением ветеранов СВО. По мнению военнослужащего, это повысит уровень безопасности дошкольных учреждений. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Я выступил с инициативой внедрения профессиональной охраны с привлечением участников СВО, которые обладают всеми необходимыми навыками для обеспечения профессиональной защиты наших детей. Рад отметить, что данная идея поддержана педагогами», — написал Рожков в своем telegram-канале, посетив детсады №479 и №473 в Курчатовском районе Челябинска. Он также подчеркнул важность патриотического воспитания дошкольников и отметил необходимость улучшения спортивной инфраструктуры заведений. В ходе встречи с коллективами детсадов Алексей Рожков отметил, что работа по развитию образовательных учреждений ведется в рамках курса губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Как сообщало URA.RU ранее, Алексей Рожков отметил наградами воспитанников Образовательного центра № 2 г. Челябинска, достигших успехов в спорте. Вручение состоялось 19 мая в рамках торжественного мероприятия «День чести».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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