20 мая 2025

Участник СВО Рожков вручил юным челябинцам награды за спортивные достижения

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеран СВО поддержал таланты юных челябинцев
Ветеран СВО поддержал таланты юных челябинцев Фото:

Участник специальной военной операции Алексей Рожков отметил наградами воспитанников Образовательного центра № 2 г. Челябинска, достигших успехов в спорте. Вручение состоялось 19 мая в рамках торжественного мероприятия «День чести». Об этом военнослужащий заявил на своей странице в соцсети.

«Вместе с начальником штаба общественной поддержки „Единая Россия“ Мариной Поддубной поздравили и вручили награды в номинации „Олимпийские вершины“. Не перестаю восхищаться учениками и преданными делу преподавателям школ нашего региона, которые закладывают прочный фундамент для будущих достижений», — отметил Рожков в социальной сети «Вконтакте».

Рожков также поделился воспоминаниями о собственном участии в спортивных мастер-классах для участников СВО и их семей в Миассе, а также о первом кубке «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что нынешние успехи юных спортсменов — только начало их большого пути к новым результатам.

Как сообщало URA.RU, ранее Рожков провел уроки мужества в школе №152 и лицее №35 в Курчатовском районе Челябинска. Он рассказал о сложных боевых ситуациях, о желании защитить своих близких и о мужестве сослуживцев.

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Участник специальной военной операции Алексей Рожков отметил наградами воспитанников Образовательного центра № 2 г. Челябинска, достигших успехов в спорте. Вручение состоялось 19 мая в рамках торжественного мероприятия «День чести». Об этом военнослужащий заявил на своей странице в соцсети. «Вместе с начальником штаба общественной поддержки „Единая Россия“ Мариной Поддубной  поздравили и вручили награды в номинации „Олимпийские вершины“. Не перестаю восхищаться учениками и преданными делу преподавателям школ нашего региона, которые закладывают прочный фундамент для будущих достижений», — отметил Рожков в социальной сети «Вконтакте». Рожков также поделился воспоминаниями о собственном участии в спортивных мастер-классах для участников СВО и их семей в Миассе, а также о первом кубке «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что нынешние успехи юных спортсменов — только начало их большого пути к новым результатам. Как сообщало URA.RU, ранее Рожков провел уроки мужества в школе №152 и лицее №35 в Курчатовском районе Челябинска. Он рассказал о сложных боевых ситуациях, о желании защитить своих близких и о мужестве сослуживцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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