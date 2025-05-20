Участник СВО Рожков вручил юным челябинцам награды за спортивные достижения

Участник специальной военной операции Алексей Рожков отметил наградами воспитанников Образовательного центра № 2 г. Челябинска, достигших успехов в спорте. Вручение состоялось 19 мая в рамках торжественного мероприятия «День чести». Об этом военнослужащий заявил на своей странице в соцсети.
«Вместе с начальником штаба общественной поддержки „Единая Россия“ Мариной Поддубной поздравили и вручили награды в номинации „Олимпийские вершины“. Не перестаю восхищаться учениками и преданными делу преподавателям школ нашего региона, которые закладывают прочный фундамент для будущих достижений», — отметил Рожков в социальной сети «Вконтакте».
Рожков также поделился воспоминаниями о собственном участии в спортивных мастер-классах для участников СВО и их семей в Миассе, а также о первом кубке «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что нынешние успехи юных спортсменов — только начало их большого пути к новым результатам.
Как сообщало URA.RU, ранее Рожков провел уроки мужества в школе №152 и лицее №35 в Курчатовском районе Челябинска. Он рассказал о сложных боевых ситуациях, о желании защитить своих близких и о мужестве сослуживцев.
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