17 российских моряков эвакуировали с горящей шхуны в Японском море

В Японском море на рыболовной шхуне «Айсберг» с российскими моряками произошел пожар, в результате которого 17 членов экипажа были вынуждены покинуть судно и пересесть на спасательные плоты. Инцидент случился примерно в 250 морских милях к югу от Владивостока, сообщают СМИ.
«Возгорание началось около 6:40 по местному времени. После обнаружения огня команда передала сигнал бедствия, после чего все находившиеся на борту — 17 россиян — эвакуировались на два спасательных плота», — говорится в сообщении SHOT.
На помощь пострадавшим пришел транспортный рефрижератор «Остров Ионы», который первым прибыл к месту происшествия и поднял всех моряков на борт. По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал.
Инцидент с пожаром на шхуне «Айсберг» произошел на фоне недавнего ЧП с теплоходом «Михаил Булгаков», где массовое отравление туристов также привлекло внимание к вопросам безопасности на российских судах. Тогда пассажиры жаловались на плохие условия и отсутствие своевременной помощи, а Роспотребнадзор начал расследование по факту вспышки острой кишечной инфекции. Оба случая подчеркивают необходимость усиления контроля за состоянием морского и речного транспорта.
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