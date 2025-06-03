03 июня 2025

Власти ХМАО найдут нового партнера для строительства школы в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Замгубернатора Азат Ислаев сообщил о расторжении договора с партнером
Замгубернатора Азат Ислаев сообщил о расторжении договора с партнером Фото:

Для строительства школы в микрорайоне 5А Сургута будут искать нового партнера. Дело в том, что нынешний концессионер не справляется со своими обязанностями, сообщил замгубернатора региона Азат Ислаев.

«К сожалению, работы не ведутся. Концессионер с обязанностями своими не справляется. Сейчас коллеги из администрации Сургута активно ведут работу по расторжению договора и по приемке работ, которые частично выполнялись», — рассказал Ислаев Стройкомплексу Югры.

Срок сдачи объекта стоит на январь 2026 года, однако уже стало ясно, что в запланированные сроки школа на этом месте не появится — сейчас на площадке только котлован и сваи. Также на участке возник транспортный вопрос.

Рядом со будущей школой расположены здание недродобывающей компании, дома и медучреждение. Чтобы не допустить затруднений в движении транспорта, мэрия подготовит предложение по корректировке проекта в течение двух недель.

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Для строительства школы в микрорайоне 5А Сургута будут искать нового партнера. Дело в том, что нынешний концессионер не справляется со своими обязанностями, сообщил замгубернатора региона Азат Ислаев. «К сожалению, работы не ведутся. Концессионер с обязанностями своими не справляется. Сейчас коллеги из администрации Сургута активно ведут работу по расторжению договора и по приемке работ, которые частично выполнялись», — рассказал Ислаев Стройкомплексу Югры. Срок сдачи объекта стоит на январь 2026 года, однако уже стало ясно, что в запланированные сроки школа на этом месте не появится — сейчас на площадке только котлован и сваи. Также на участке возник транспортный вопрос. Рядом со будущей школой расположены здание недродобывающей компании, дома и медучреждение. Чтобы не допустить затруднений в движении транспорта, мэрия подготовит предложение по корректировке проекта в течение двух недель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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