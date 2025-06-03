Власти ХМАО найдут нового партнера для строительства школы в Сургуте

Для строительства школы в микрорайоне 5А Сургута будут искать нового партнера. Дело в том, что нынешний концессионер не справляется со своими обязанностями, сообщил замгубернатора региона Азат Ислаев.
«К сожалению, работы не ведутся. Концессионер с обязанностями своими не справляется. Сейчас коллеги из администрации Сургута активно ведут работу по расторжению договора и по приемке работ, которые частично выполнялись», — рассказал Ислаев Стройкомплексу Югры.
Срок сдачи объекта стоит на январь 2026 года, однако уже стало ясно, что в запланированные сроки школа на этом месте не появится — сейчас на площадке только котлован и сваи. Также на участке возник транспортный вопрос.
Рядом со будущей школой расположены здание недродобывающей компании, дома и медучреждение. Чтобы не допустить затруднений в движении транспорта, мэрия подготовит предложение по корректировке проекта в течение двух недель.
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