Сотрудники польской полиции выявили на территории Подкарпатского воеводства, вблизи украинской границы, неохраняемые системы противовоздушной обороны, предназначавшиеся для передачи ВСУ. Об этом информирует радиостанция RMF24.
«Компании было поручено перевезти на Украину зенитные системы. По непонятным пока причинам она этого не сделала. Она хранила технику на складах недалеко от границы. Это имущество, как узнал корреспондент RMF FM, некоторое время охранялось. Затем оружие фактически оставалось без присмотра», — говорится в публикации радиостанции.
Согласно предоставленной информации, частная компания, ответственная за транспортировку данных систем ПВО на Украину, разместила соответствующие контейнеры на территории аэроклуба в населенном пункте Лашки неподалеку от границы. Местная прокуратура начала проверку, уточняет источник.
ПВО Украины столкнулась с огромными проблемами из-за инноваций России, сообщал ранее журнал Der Spiegel. Авторы публикации подчеркивали, что украинская разведка ожидает, что Россия не будет сбавлять обороты и продолжит наращивать производство беспилотников, ослабляющих воздушную оборону.
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