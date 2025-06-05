05 июня 2025

Росавтодор ответил на жалобы жителей ХМАО об опасном участке трассы Сургут-Тюмень

Росавтодор определил участки дороги для ремонта на трассе Сургут-Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
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В Росавтодоре ответили на жалобы югорчан
В Росавтодоре ответили на жалобы югорчан Фото:

На трассе Сургут-Тюмень, на которую массово жаловались жители Югры, определили участки дороги для капитального ремонта. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росавтодора.

«Определены участки для дальнейших работ по капитальному ремонту, ремонту и устройству слоев износа. Они будут выполнены при доведении необходимых объемов финансирования», — сказано в сообщении.

В Росавтодоре заявили, что в данный момент на сложных участках автодороги подрядчики ежедневно выполняют ямочный ремонт. А в целях безопасности на трассе размещены предупреждающие и запрещающие дорожные знаки.

Ранее URA.RU писало, что автомобилисты пожаловались на ужасную дорогу посреди трассы Сургут-Тюмень. На протяжении 40-ка километров перед Салымом попадаются глубокие ямы на асфальте, которые невозможно объехать.

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На трассе Сургут-Тюмень, на которую массово жаловались жители Югры, определили участки дороги для капитального ремонта. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росавтодора. «Определены участки для дальнейших работ по капитальному ремонту, ремонту и устройству слоев износа. Они будут выполнены при доведении необходимых объемов финансирования», — сказано в сообщении. В Росавтодоре заявили, что в данный момент на сложных участках автодороги подрядчики ежедневно выполняют ямочный ремонт. А в целях безопасности на трассе размещены предупреждающие и запрещающие дорожные знаки. Ранее URA.RU писало, что автомобилисты пожаловались на ужасную дорогу посреди трассы Сургут-Тюмень. На протяжении 40-ка километров перед Салымом попадаются глубокие ямы на асфальте, которые невозможно объехать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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