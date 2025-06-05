Росавтодор ответил на жалобы жителей ХМАО об опасном участке трассы Сургут-Тюмень

На трассе Сургут-Тюмень, на которую массово жаловались жители Югры, определили участки дороги для капитального ремонта. Об этом URA.RU сообщили в управлении Росавтодора.
«Определены участки для дальнейших работ по капитальному ремонту, ремонту и устройству слоев износа. Они будут выполнены при доведении необходимых объемов финансирования», — сказано в сообщении.
В Росавтодоре заявили, что в данный момент на сложных участках автодороги подрядчики ежедневно выполняют ямочный ремонт. А в целях безопасности на трассе размещены предупреждающие и запрещающие дорожные знаки.
Ранее URA.RU писало, что автомобилисты пожаловались на ужасную дорогу посреди трассы Сургут-Тюмень. На протяжении 40-ка километров перед Салымом попадаются глубокие ямы на асфальте, которые невозможно объехать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!