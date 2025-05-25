Автомобилисты пожаловались на глубокие ямы посреди трассы Сургут-Тюмень. Об опасном участке дороги URA.RU рассказали недовольные сургутяне.
«Перед Салымом начинается ужасная дорога. На протяжении 40-ка километров встречаются глубокие ямы на асфальте, причем объехать их невозможно — они повсюду. Машины вынуждены практически останавливаться, чтобы не остаться без колес», — сообщает девушка.
Собеседница поделилась, что большегрузы выезжают на встречные полосы, пытаясь объехать ямы, и тем самым создают дополнительную опасность. А некоторые авто, которые все-таки попали в ловушку, стоят на обочине, ожидая помощи.
В Росавтодор направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!