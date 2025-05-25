25 мая 2025

Автомобилисты пожаловались на опасный участок трассы Сургут-Тюмень. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Перед Салымом начинается опасный участок дороги с огромными ямами
Перед Салымом начинается опасный участок дороги с огромными ямами Фото:

Автомобилисты пожаловались на глубокие ямы посреди трассы Сургут-Тюмень. Об опасном участке дороги URA.RU рассказали недовольные сургутяне.

«Перед Салымом начинается ужасная дорога. На протяжении 40-ка километров встречаются глубокие ямы на асфальте, причем объехать их невозможно — они повсюду. Машины вынуждены практически останавливаться, чтобы не остаться без колес», — сообщает девушка.

Собеседница поделилась, что большегрузы выезжают на встречные полосы, пытаясь объехать ямы, и тем самым создают дополнительную опасность. А некоторые авто, которые все-таки попали в ловушку, стоят на обочине, ожидая помощи.

В Росавтодор направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

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Автомобилисты пожаловались на глубокие ямы посреди трассы Сургут-Тюмень. Об опасном участке дороги URA.RU рассказали недовольные сургутяне. «Перед Салымом начинается ужасная дорога. На протяжении 40-ка километров встречаются глубокие ямы на асфальте, причем объехать их невозможно — они повсюду. Машины вынуждены практически останавливаться, чтобы не остаться без колес», — сообщает девушка. Собеседница поделилась, что большегрузы выезжают на встречные полосы, пытаясь объехать ямы, и тем самым создают дополнительную опасность. А некоторые авто, которые все-таки попали в ловушку, стоят на обочине, ожидая помощи. В Росавтодор направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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