На челябинской границе вернули в Казахстан пять тонн мороженого и масла

© Служба новостей «URA.RU»
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Пять тонн мороженого и масла инспекторы на границе вернули обратно в Казахстан
Пять тонн мороженого и масла инспекторы на границе вернули обратно в Казахстан Фото:

На челябинской границе с Казахстаном Россельхознадзор вернул обратно в республику машину с пятью тоннами мороженого и масла. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, пришлось составлять акт о нарушении ветеринарных правил.

«В регионе Россельхознадзор предотвратил незаконный ввоз пяти тонн мороженого и масла из Казахстана. Транспорт с молочной продукцией возвращен на сопредельную территорию», — заявили URA.RU в ведомстве.

Водитель нарушил установленный маршрут следования. Это и послужило одним из оснований запретить ввоз продукции. Также в ходе совместного с погрануправлением ФСБ России контроля сотрудники Россельхознадзора выявили несоответствия в документации, касающиеся номера автомобиля. Проверка показала, что номер машины в ветеринарном сертификате не совпадал с фактическим номером машины.

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На челябинской границе с Казахстаном Россельхознадзор вернул обратно в республику машину с пятью тоннами мороженого и масла. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, пришлось составлять акт о нарушении ветеринарных правил. «В регионе Россельхознадзор предотвратил незаконный ввоз пяти тонн мороженого и масла из Казахстана. Транспорт с молочной продукцией возвращен на сопредельную территорию», — заявили URA.RU в ведомстве. Водитель нарушил установленный маршрут следования. Это и послужило одним из оснований запретить ввоз продукции. Также в ходе совместного с погрануправлением ФСБ России контроля сотрудники Россельхознадзора выявили несоответствия в документации, касающиеся номера автомобиля. Проверка показала, что номер машины в ветеринарном сертификате не совпадал с фактическим номером машины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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