На челябинской границе вернули в Казахстан пять тонн мороженого и масла

На челябинской границе с Казахстаном Россельхознадзор вернул обратно в республику машину с пятью тоннами мороженого и масла. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, пришлось составлять акт о нарушении ветеринарных правил.
«В регионе Россельхознадзор предотвратил незаконный ввоз пяти тонн мороженого и масла из Казахстана. Транспорт с молочной продукцией возвращен на сопредельную территорию», — заявили URA.RU в ведомстве.
Водитель нарушил установленный маршрут следования. Это и послужило одним из оснований запретить ввоз продукции. Также в ходе совместного с погрануправлением ФСБ России контроля сотрудники Россельхознадзора выявили несоответствия в документации, касающиеся номера автомобиля. Проверка показала, что номер машины в ветеринарном сертификате не совпадал с фактическим номером машины.
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