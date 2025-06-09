В Челябинской области запретили купаться на реке Ай и в трех прудах

В Саткинском округе Челябинской области после отбора проб воды запретили купаться на реке Ай и в трех местных прудах. Об этом предупредили в пресс-службе администрации округа.
"Водопользование в рекреационных целях в реке Ай, Каргинском пруду, Саткинском городском пруду, Бакальском пруду в настоящее время ограничено. Действует запрет на купание", — уточнили в пресс-службе администрации округа. Эксперты порекомендовали мыть руки с мылом и обязательно кипятить воду из-за повышенного содержания железа и энтерококков.
По данным пресс-службы администрации Саткинского округа, в 21 мая по поручению отдела охраны окружающей среды аккредитованная лаборатория ООО «УралСтройЛаб» осуществила забор проб воды из водных объектов Саткинского округа в зонах, используемых населением для рекреации. Исследования были проведены в Саткинском городском пруду (на "лягушатнике"), Каргинском пруду (справа от гидротехнических сооружений) и Бакальском пруду (у лыжной базы и профилактория), а также в трех точках на реке Ай (в районе деревни Верхний Айск, возле необорудованного пляжа в деревне Ваняшкино, а также на Блиновском повороте до впадения реки Ищельки в Ай). Результаты лабораторных анализов проб воды показали превышение установленных санитарными правилами нормативов качества воды по железу и общему микробному числу (в том числе наличию энтерококков), используемых для рекреационных целей.
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