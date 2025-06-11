Сургутяне спасли подростка, который едва не утонул в водоеме

В Сургуте (ХМАО) на водохранилище 12 июня очевидцы спасли подростка, который начал тонуть. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в своем официальном telegram-канале.
«На водохранилище Сургутской ГРЭС-2 чуть не произошла трагедия. Подросток оказался в воде и начал тонуть. К счастью, его вовремя заметили очевидцы и вытащили на берег», — отметили в ведомстве.
Ребенка после случившегося передали медикам. Сейчас он находится под наблюдением специалистов.
В Ханты-Мансийске несколькими днями ранее девочка 2014 года рождения утонула в протоке Ходовая. Ее друзья не сразу обратились к спасателям. С момента происшествия спасатели обследовали несколько километров акватории, поисковые работы продолжаются.
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