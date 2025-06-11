11 июня 2025

Сургутяне спасли подростка, который едва не утонул в водоеме

© Служба новостей «URA.RU»
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Тонущего ребенка спасли очевидцы
Тонущего ребенка спасли очевидцы Фото:

В Сургуте (ХМАО) на водохранилище 12 июня очевидцы спасли подростка, который начал тонуть. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в своем официальном telegram-канале.

«На водохранилище Сургутской ГРЭС-2 чуть не произошла трагедия. Подросток оказался в воде и начал тонуть. К счастью, его вовремя заметили очевидцы и вытащили на берег», — отметили в ведомстве.

Ребенка после случившегося передали медикам. Сейчас он находится под наблюдением специалистов.

В Ханты-Мансийске несколькими днями ранее девочка 2014 года рождения утонула в протоке Ходовая. Ее друзья не сразу обратились к спасателям. С момента происшествия спасатели обследовали несколько километров акватории, поисковые работы продолжаются.

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В Сургуте (ХМАО) на водохранилище 12 июня очевидцы спасли подростка, который начал тонуть. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в своем официальном telegram-канале. «На водохранилище Сургутской ГРЭС-2 чуть не произошла трагедия. Подросток оказался в воде и начал тонуть. К счастью, его вовремя заметили очевидцы и вытащили на берег», — отметили в ведомстве. Ребенка после случившегося передали медикам. Сейчас он находится под наблюдением специалистов. В Ханты-Мансийске несколькими днями ранее девочка 2014 года рождения утонула в протоке Ходовая. Ее друзья не сразу обратились к спасателям. С момента происшествия спасатели обследовали несколько километров акватории, поисковые работы продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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