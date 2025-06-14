14 июня 2025
13 июня 2025

В Нижневартовске из окна многоэтажки выпал ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок выпал из окна девятиэтажного дома
Ребенок выпал из окна девятиэтажного дома Фото:

Из окна девятиэтажного дома на Дзержинского, 17 в Нижневартовске (ХМАО) выпал ребенок. Об инциденте сообщили очевидцы.

«Ребенок выпал неизвестно с какого этажа Дзержинского, 17. Выжил или нет — тоже не знаем. Гуляли рядом, услышали, подбежали, а там уже папа кричит, рыдает», — написали вартовчане в telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

Они добавили, что на место очень оперативно приехала скорая помощь, но другие подробности неизвестны. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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Из окна девятиэтажного дома на Дзержинского, 17 в Нижневартовске (ХМАО) выпал ребенок. Об инциденте сообщили очевидцы. «Ребенок выпал неизвестно с какого этажа Дзержинского, 17. Выжил или нет — тоже не знаем. Гуляли рядом, услышали, подбежали, а там уже папа кричит, рыдает», — написали вартовчане в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». Они добавили, что на место очень оперативно приехала скорая помощь, но другие подробности неизвестны. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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