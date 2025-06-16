Сотрудников фирмы в Челябинске не пускают на работу из-за конфликта братьев

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Охранники не пустили сотрудников на работу (фото архивное)
Охранники не пустили сотрудников на работу (фото архивное) Фото:

Сотрудников компании «Промхолдинг» в Челябинске не пустили на работу охранники ЧОПа. Причина паралича работы фирмы — в конфликте братьев, каждый из которых успел «порулить» компанией.

«В Челябинске около 100 сотрудников „Продхолдинга“ в понедельник, 16 июня, не смогли попасть на работу — входы в офисное здание на улице Маслобазовой оказались закрыты, а на территории со складами дежурили чоповцы», — сообщает издание «74.ру».

По информации издания, ситуация возникла в результате конфликта братьев, Петра и Олега Дятчиных. Петр ранее был учредителем «Продхолдинга» и руководил компанией. Позднее он вышел из состава учредителей и предприятие вместе с директорским постом достались Олегу Дятчину. Но жена Петра Маргарита, по версии издания, осталась собственником недвижимости, которые находятся у «Продхолдинга» в аренде. И, как собственник, она вернула арендуемые сдаваемые в аренду площади под свой контроль. Цель этих действий, якобы, усадить братьев за стол переговоров, потому что никто, кроме них, решений о дальнейшей судьбе бизнеса принять не может. Пока же, по словам сотрудников, фирма в результате простоя несет миллионные убытки.

По данным базы Сбис, за прошлый год выручка компании составила 5,34 миллиарда рублей, при прибыли в 38,2 миллиона. Компания была основана в 2011 году. Изначально ее собственником был Петр Дятчин, однако с 2014 года владеет, а с 2013 года руководит компанией его брат Олег.

Компания занимается торговлей молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами, поставляя продукцию в том числе в крупные федеральные сети, такие как «Магнит» и «Светофор». По данным базы, в «Продхолдинге» официально трудоустроено 44 сотрудника. По объему выручки она занимается третье место в своей отрасли в регионе.

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Сотрудников компании «Промхолдинг» в Челябинске не пустили на работу охранники ЧОПа. Причина паралича работы фирмы — в конфликте братьев, каждый из которых успел «порулить» компанией. «В Челябинске около 100 сотрудников „Продхолдинга“ в понедельник, 16 июня, не смогли попасть на работу — входы в офисное здание на улице Маслобазовой оказались закрыты, а на территории со складами дежурили чоповцы», — сообщает издание «74.ру». По информации издания, ситуация возникла в результате конфликта братьев, Петра и Олега Дятчиных. Петр ранее был учредителем «Продхолдинга» и руководил компанией. Позднее он вышел из состава учредителей и предприятие вместе с директорским постом достались Олегу Дятчину. Но жена Петра Маргарита, по версии издания, осталась собственником недвижимости, которые находятся у «Продхолдинга» в аренде. И, как собственник, она вернула арендуемые сдаваемые в аренду площади под свой контроль. Цель этих действий, якобы, усадить братьев за стол переговоров, потому что никто, кроме них, решений о дальнейшей судьбе бизнеса принять не может. Пока же, по словам сотрудников, фирма в результате простоя несет миллионные убытки. По данным базы Сбис, за прошлый год выручка компании составила 5,34 миллиарда рублей, при прибыли в 38,2 миллиона. Компания была основана в 2011 году. Изначально ее собственником был Петр Дятчин, однако с 2014 года владеет, а с 2013 года руководит компанией его брат Олег. Компания занимается торговлей молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами, поставляя продукцию в том числе в крупные федеральные сети, такие как «Магнит» и «Светофор». По данным базы, в «Продхолдинге» официально трудоустроено 44 сотрудника. По объему выручки она занимается третье место в своей отрасли в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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