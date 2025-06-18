Как правильно подкармливать крыжовник летом: советы для садоводов

Крыжовник начинает плодоносить в середине лета, поэтому правильная подкормка в июне становится залогом щедрого урожая. Особенно важно учитывать, что кусты крыжовника могут расти на одном месте десятилетиями, но со временем почва истощается и нуждается в дополнительном питании. О том, когда и как удобрять крыжовник — в материале URA.RU.
Какие питательные вещества нужны крыжовнику летом
Азот
Этот элемент способствует росту молодых побегов. Без достаточного количества азота побеги не могут активно развиваться, что снижает урожайность куста. Также азот помогает формированию листьев, влияет на их здоровье и устойчивость к заболеваниям.
Калий
Калий способствует усиленному накоплению сахаров в ягодах. Это актуально в периоды пасмурной и дождливой погоды, когда крыжовник становится кислым.
Кроме того, элемент укрепляет иммунную систему растения: листья получают защиту от повреждений, вызываемых насекомыми-вредителями и грибковыми заболеваниями. Калий повышает устойчивость крыжовника к засухе и понижению температуры.
Фосфор
Фосфор помогает ягодам крыжовника быстро созревать, а также обеспечивает равномерное и дружное плодоношение. Этот элемент улучшает вкус и размер ягод. Однако эти показатели зависят от сорта, поэтому важно учитывать особенности конкретного растения.
Магний
Этот элемент участвует в фотосинтезе, в фосфорном и углеводном обмене. Также магний влияет на образование белков, жиров и витаминов и на активность окислительно–восстановительных процессов.
Признаки недостатка питания у крыжовника летом
При дефиците азота листья становятся светло-зелеными или желтоватыми, при сильном дефиците — красными или пурпурными, опадают раньше срока. Побеги короткие и тонкие, красной или желто-бронзовой окраски. Плоды мелкие, склонны «падать» с куста.
При нехватке калия листья приобретают голубовато-зеленый или пурпурный оттенок и по их краям появляется ожог. Листья морщинятся, скручиваются, между жилками возникает пожелтение. Кроме того, плоды созревают неравномерно и имеют бледную окраску, а корни становятся бурыми.
Если не хватает фосфора, то листья крыжовника становятся темно-зелеными, побеги утончаются и снижается темп их роста. При дефиците магния у крыжовника между жилками листа развивается хлороз, а сам лист становится желтым или фиолетовым. Также на листьях могут появиться пятна, похожие на мраморные. Из нехватки этого элемента происходит скручивание и опадание листьев.
Когда и чем подкармливать крыжовник летом
Крыжовник подкармливают летом, когда формируются и созревают плоды. В этот период растению необходимы удобрения, которые обеспечивают рост и развитие плодов, улучшают вкус и размер ягод. По данным Россельхознадзора, среди органических удобрений для подкормки крыжовника особенно эффективными считаются птичий помет, древесная зола и перегной.
Эти вещества обогащают почву питательными элементами и улучшает ее структуру. Кроме того, для полноценного роста и развития крыжовника требуется внесение минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор, калий и другие элементы. «Методы и типы подкормки крыжовника зависят от сезона. В разные периоды растению требуются различные удобрения, и методы внесения также отличаются», — говорится на сайте ведомства.
Подкормка крыжовника во время формирования плодов
Настой навоза. Развести в соотношении с водой 1:10, настаивать семь суток. Удобрение процеживают и вносят его вокруг куста, предварительно сделав бороздки.
Суперфосфат. 20–30 грамм средства растворяют в 10 литрах воды и поливают кустарник под корень.
Зольный настой. 1 стакан древесной золы заливают 10 литрами воды, настаивают сутки, перемешивают. Поливают под куст — по 2–3 литра на куст. Повторяют через 10–14 дней.
Травяной настой. Измельченные сорняки (крапива, одуванчик, окопник) заливают водой и настаивают неделю в затененном месте. Процеживают и разводят с водой в пропорции 1:10. Норма расхода — 10 литров настоя под 1 куст крыжовника.
Подкормка во время созревания плодов крыжовника
Борная кислота. 1 грамм борной кислоты развести на 10 литров воды. Кусты опрыскивают по листу в утренние или вечерние часы.
Сульфат калия. развести на 10 литров воды 20–30 грамм сульфат калия, 30 грамм суперфосфата и добавить по желанию комплексные микроэлементы (по инструкции). поливать 3-5 литров под каждый куст.
Травяной настой. Крапиву, одуванчик или сныть настаивать 5–7 дней и разбавить с водок 1:10. Поливать по 5 литров под каждый куст.
Правила подкормки крыжовника летом
Специалисты Россельхознадзора рекомендуют подкармливать крыжовник в вечернее время, когда солнце не активно. При жаркой погоде и попадании прямых лучей солнца на листья растения могут получить ожоги, а питательный раствор плохо впитается. Также на сайте ведомства указано, что перед внесением удобрений важно проверить качество почвы.
Если почва сухая, то важно заранее ее увлажнить. Также рекомендуется сначала растворить минеральное удобрение в воде, а потом жидким питательным составом полить крыжовник. Важно соблюдать дозировку удобрений, чтобы не вызвать ожоги корней.
Как правильно поливать крыжовник летом
Для полива крыжовника используют теплую отстоянную воду. Желательно, чтобы ее температура была в диапазоне от +23 до +60 градусов.
Крыжовник обильно (2 — 3 раза в неделю) поливают в следующие периоды:
- в конце мая — начале июня, когда образуются завязи;
- в конце июня — начале июля, когда ягоды наливаются и созревают;
- в конце августа — сентябре, чтобы крыжовник заложил цветочные почки на будущий год и подготовился к зимовке.
В остальное время крыжовник рекомендуется увлажнять реже и в меньших объемах — один раз в неделю. Однако при засушливой погоде или пересыхании почвы поливать нужно чаще. Для того, чтобы проверить состояние почвы, можно опустить палец в почву на глубину 2–3 сантиметра. Если сохраняется влажность — процедуру можно отложить.
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