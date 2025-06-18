«Дилеры находятся на грани краха»: совладелица автохолдинга из ХМАО рассказала о кризисе на рынке

Автомобильный рынок в ХМАО, как и по всей России, переживает кризисные времена. Высокие процентные ставки, санкции, уход из страны крупнейших мировых автоконцернов сыграл злую шутку и с автобизнесом, и с рядовыми покупателями. Дилеры едва выживают, а многие уже находятся на грани закрытия из-за отсутствия спроса. Когда ситуация поменяется? Об этом мы поговорили с совладелицей одного из крупнейших автохолдингов Югры, генеральным директором «Сибкар+» Элеонорой Адливанкиной.
- Элеонора, как сейчас в автосалонах обстоят дела с продажами машин?
- Продажи падают и это не связанно с сезонностью. Авторынок в стране в целом находится в кризисном состоянии. Если раньше пик продаж приходился на март-июнь, иногда и середину июля, то сейчас ситуация такова, что многие автодилеры находятся на грани краха. Разумеется, одна из главных причин — высокая стоимость автокредитов. Да, мы видим падение ключевой ставки. Но 1% — это, конечно, капля в море.
Покупательский спрос сейчас крайне низок, при таких условиях автокредитования, ставки запредельные — 30-40%, для многих купить транспорт становится непозволительной роскошью.
- А льготные автокредиты, программы господдержки для медицинских работников, бойцов СВО, семей с детьми, других категорий — они разве не работают?
- Программы и льготы действуют давно, но поймите, что это все-таки ограниченный круг лиц. Многие «льготники» уже давно купили автомобили, а сейчас приобретают единицы, на рынок это мало влияет. К примеру, бойцам СВО положена скидка при покупке машин, но с ручным управлением...
- Правительство обещают новые программы господдержки в рамках локализации производства машин. В этой связи стоит ли ждать падения цен и роста продаж новых авто?
- Сложно сказать, поскольку в этой программе есть оговорки: стоимость машины с господдержкой не может превышать два миллиона рублей. А главное — уровень локализации производства должен составлять не менее двух тысяч баллов. Соответственно, эта история тоже не про широкий круг покупателей.
- А что такое вообще уровень локализации простым языком? И как считать эти баллы?
- Чем больше завод использует при производстве машины российских деталей, тем выше уровень локализации. Понятно, что если из импортного в автомобиле будут только колеса и лобовое стекло, это один уровень. Другое дело, если почти вся машина, за исключением мелочей, из иностранных составляющих. Сюда привозят, по сути, конструктор, который собирают на российском заводе. Это уже другой уровень локализации. Некоторые модели, увы, собрать без зарубежных составляющих крайне сложно. Сейчас не ясно, сколько подходящих под программу машин будет выпущено в оборот, насколько такие авто будут востребованы... Говорить об этом рано.
- С новыми авто все понятно. А если говорить про машины с пробегом? Говорят, что рынок бэушных машин просто стоит...
- Сейчас нет большой разницы, б/у машина или новая из салона, везде примерно одинаковая кризисная ситуация и причины почти одни и те же. С той лишь разницей, что авто, купленное несколько лет назад, к примеру, за 600 тысяч рублей, сейчас можно продать вдвое дороже. Но делать этого, на мой взгляд, не стоит. Продают, чтобы купить новую, а за один миллион двести тысяч рублей в салоне хорошую иномарку не купить.
- Раньше было время, когда машины нельзя было приоберсти за наличный расчет, автосалоны активно навязывали автокредиты или сдачу машин в трейд-ин. Сейчас нет таких ограничений?
- На самом деле ограничений нет, да и не было, если речь идет о покупке машины физическим лицом. Просто в некоторых ситуациях покупать в кредит было выгоднее. Например, дилеры могут дать скидку при оформлении кредита у партнера. И никто не мешает покупателю сразу после сделки погасить этот займ. Также кредит может быть выгоден, если машина покупается с господдержкой, когда часть процентной ставки покупателю компенсируется. Ну а трейд-ин — это вообще дело добровольное.
- Сейчас автосалоны повсеместно анонсируют приличные скидки на новые машины? Это обычный маркетинговый ход или правда можно сэкономить?
- Летом, как правило, салоны избавляются от прошлогодних машин. В данном случае, в основном от новых авто 2024 года выпуска. К тому же, в эти месяцы чаще всего и не бывает новых поставок, обычно это происходит ближе к осени. Шанс немного сэкономить есть, потому что по документам вы все-таки получите уже не новую, а почти годовалую машину. Но все же зачастую «огромные» скидки — это просто рекламные уловки, маркетинг. Никто не работает себе в убыток, и дилерские центры не исключение.
Больше скажу — из-за того, что утилизационный сбор подрос на 10-20%, даже при низком спросе цены на машины растут. Российский автопром вынужден поднимать цены также из-за сложности с импортозамещением некоторых деталей и узлов.
- Автолюбителей интересует, какие гарантии могут дать сейчас автосалоны на иномарки, если многие автопроизводители официально ушли из России. Как в таком случае обслуживать авто?
- Многие автоконцерны стали уходить с российского рынка в 2022 году, поэтому у некоторых владельцев машин, купленных до, срок гарантии попросту вышел. При этом, вне зависимости от того, ушел бренд или нет, покупатели все равно могут сохранить право на сервисное обслуживание или гарантийный ремонт у официальных дилеров, если между продавцом в России и иностранным производителем есть такие договоренности. Этот момент также может быть зафиксирован в договоре купли-продажи между автосалоном и покупателем. Разные есть варианты. На примере наших салонов: автовладельцы до сих получают в «Сибкаре» эти услуги. Более того, покинувшие Россию брендодержатели даже компенсируют часть этих затрат.
- А если машина ввезена по параллельному импорту?
- Вот в таком случае покупатель должен понимать, что чаще всего все риски с обслуживанием и ремонтом придется брать на себя. Список автомобилей для параллельного импорта, утверждённый Минпромторгом, насчитывает десятки марок — от Rolls-Royce и Bugatti до Honda и Nissan. Есть примеры, когда дилеры предлагают гарантию как дополнительный продукт, за который нужно доплатить или включают эту сумму в стоимость машины. А если вы купили машину, например, у дилера в Казахстане, то и обслуживаться по гарантии будете в этой стране.
- А что будет происходить с машинами китайских брендов? Следует ли ждать еще более масштабной экспансии?
- Напротив. На мой взгляд, китайский автопром будет постепенно уходить из России — уж слишком много их сейчас на рынке. Некоторые корпорации несут большие расходы на логистику, маркетинг, содержание штата и другие. Становится не рентабельно. По моим оценкам, останутся только те концерны, акции которых стопроцентно принадлежат правительству КНР. Называть конкретные марки не буду. Это так сказать «масс-маркет», те, что уже почти 20 лет продаются в нашей стране. Вот они никуда не уйдут, а премиальные «китайцы» однозначно сохранятся не все.
В большинстве своем китайские машины популярных марок, которые давно уже продаются в России, прошли проверку временем. Даже у нас в Югре, в северных условиях, когда и морозы под 40 градусов бывают.
- Ваш прогноз, что будет происходить на авторынке до конца года?
- В сегодняшних реалиях делать прогнозы — дело неблагодарное. Здесь играет роль множество факторов — и события на мировой арене, внутренних рынках, экономическая ситуация, когда валюта скачет туда-сюда.
До конца года, на мой взгляд, кризис на авторынке точно не будет преодолен. Некоторые эксперты говорят о падении ключевой ставки Центробанка к 2026-2027 году до 16-17%. Эта цифра была бы приемлемой, тогда, наверное, и автомобильный рынок оживился бы. Сейчас ждать каких-то чудес не приходится.
Если есть наличные, покупайте машину сейчас. Скидок на авто из новых поставок точно не будет, и цены будут выше однозначно из-за утилизационных сборов.
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