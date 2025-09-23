В районе Курильских островов произошло землетрясение

В районе Курильских островов зафиксировано землетрясение. Об этом сообщили специалисты филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).
«Специалисты зафиксировали ощущаемое сейсмособытие недалеко от Северо-Курильска», — сообщили в ФИЦ ЕГС РАН. Город расположен на острове Парамушир Сахалинской области.
В акватории у побережья Камчатки сохраняется высокая сейсмическая активность, вызванная серией афтершоков, последовавших за недавним сильным землетрясением. За последнюю неделю специалисты зафиксировали 267 ощутимых подземных толчков, из которых 47 были отмечены жителями различных населенных пунктов. Местами сила колебаний достигала семи баллов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.