Эрдоган и Трамп могут обсудить трехсторонний саммит по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп намерен встретится с Эрдоганом
Трамп намерен встретится с Эрдоганом Фото:

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на предстоящей встрече в Белом доме могут обсудить возможность проведения трехстороннего саммита по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил турецкий политический аналитик, автор книги «Упадок американского могущества и восходящие силы» Умур Тугай Юджель.

«В ходе встречи президентов Эрдогана и Трампа может быть поднят вопрос о проведении трехстороннего саммита по Украине. В результате встречи могут быть выработаны промежуточные решения, способствующие заключению мирного соглашения», — пояснил эксперт. Аналитик отметил, что Трамп стремится войти в историю как американский президент, который положил конец конфликту на Украине. Цитата по РИА «Новости».

Юджель полагает, что инициатива выгодна обеим сторонам: для Трампа это шанс получить международное признание, в том числе претендовать на Нобелевскую премию мира, а для Эрдогана — возможность предотвратить эскалацию и укрепить роль Турции как посредника. По мнению эксперта, по итогам встречи возможно обсуждение новых соглашений об обмене пленными или введении ограниченного перемирия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп намерены провести переговоры в Вашингтоне 25 сентября. Среди основных вопросов, которые планируется обсудить на встрече лидеров, будет ситуация на Украине.

Ранее Трамп встретился с Путиным 15 августа на Аляске. Президенты России и США рассмотрели возможные варианты разрешения конфликта на Украине. По оценке обеих сторон, встреча прошла в конструктивном ключе. По итогам саммита Путин заявил о наличии перспектив для достижения окончания противостояния на украинской территории, особо отметив, что Москва нацелена на достижение устойчивого и долгосрочного урегулирования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на предстоящей встрече в Белом доме могут обсудить возможность проведения трехстороннего саммита по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил турецкий политический аналитик, автор книги «Упадок американского могущества и восходящие силы» Умур Тугай Юджель. «В ходе встречи президентов Эрдогана и Трампа может быть поднят вопрос о проведении трехстороннего саммита по Украине. В результате встречи могут быть выработаны промежуточные решения, способствующие заключению мирного соглашения», — пояснил эксперт. Аналитик отметил, что Трамп стремится войти в историю как американский президент, который положил конец конфликту на Украине. Цитата по РИА «Новости». Юджель полагает, что инициатива выгодна обеим сторонам: для Трампа это шанс получить международное признание, в том числе претендовать на Нобелевскую премию мира, а для Эрдогана — возможность предотвратить эскалацию и укрепить роль Турции как посредника. По мнению эксперта, по итогам встречи возможно обсуждение новых соглашений об обмене пленными или введении ограниченного перемирия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп намерены провести переговоры в Вашингтоне 25 сентября. Среди основных вопросов, которые планируется обсудить на встрече лидеров, будет ситуация на Украине. Ранее Трамп встретился с Путиным 15 августа на Аляске. Президенты России и США рассмотрели возможные варианты разрешения конфликта на Украине. По оценке обеих сторон, встреча прошла в конструктивном ключе. По итогам саммита Путин заявил о наличии перспектив для достижения окончания противостояния на украинской территории, особо отметив, что Москва нацелена на достижение устойчивого и долгосрочного урегулирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...