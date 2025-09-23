Эрдоган и Трамп могут обсудить трехсторонний саммит по Украине

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на предстоящей встрече в Белом доме могут обсудить возможность проведения трехстороннего саммита по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил турецкий политический аналитик, автор книги «Упадок американского могущества и восходящие силы» Умур Тугай Юджель.
«В ходе встречи президентов Эрдогана и Трампа может быть поднят вопрос о проведении трехстороннего саммита по Украине. В результате встречи могут быть выработаны промежуточные решения, способствующие заключению мирного соглашения», — пояснил эксперт. Аналитик отметил, что Трамп стремится войти в историю как американский президент, который положил конец конфликту на Украине. Цитата по РИА «Новости».
Юджель полагает, что инициатива выгодна обеим сторонам: для Трампа это шанс получить международное признание, в том числе претендовать на Нобелевскую премию мира, а для Эрдогана — возможность предотвратить эскалацию и укрепить роль Турции как посредника. По мнению эксперта, по итогам встречи возможно обсуждение новых соглашений об обмене пленными или введении ограниченного перемирия.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп намерены провести переговоры в Вашингтоне 25 сентября. Среди основных вопросов, которые планируется обсудить на встрече лидеров, будет ситуация на Украине.
Ранее Трамп встретился с Путиным 15 августа на Аляске. Президенты России и США рассмотрели возможные варианты разрешения конфликта на Украине. По оценке обеих сторон, встреча прошла в конструктивном ключе. По итогам саммита Путин заявил о наличии перспектив для достижения окончания противостояния на украинской территории, особо отметив, что Москва нацелена на достижение устойчивого и долгосрочного урегулирования.
