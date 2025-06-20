Как получить хороший урожай арбузов: от подготовки земли до сбора урожая

Вырастить богатый урожай арбузов — дело нелегкое. Правильный выбор места, подготовка почвы, грамотный уход и защита от болезней — все это необходимо для того, чтобы арбузы получились сладкие и сочные. URA.RU рассказывает, как получить хороший урожай арбузов у себя на участке.
В каких регионах можно вырастить арбузы
Существует мнение, что арбузы хорошо растут только в жарком климате. Но это не совсем так. Всего существует три группы сортов арбуза:
- Ультраранние: они быстро созревают и хорошо переносят понижение температуры. Поэтому идеально подходят для Сибири, Урала и Дальнего Востока. Собирать такой урожай можно уже в конце июля — середине августа
- Ранние арбузы: этот сорт обычно выращивают в Средней полосе России и в южных регионах. Они созревают с конца лета до середины осени.
- Поздние арбузы: для созревания им требуется до 140 дней. Поэтому этот сорт выращивают только в южных регионах страны, где жарко становится довольно рано. Поздние арбузы могут созревать вплоть до ноября.
«Для выращивания лучше всего подходят раннеспелые сорта арбуза с не слишком крупными плодами. Сорта арбуза Огонек, Зенит, Шуга бейби», — отметили в Россельхознадзоре.
Подготовка участка для выращивания арбузов
Чтобы арбузы хорошо росли, их нужно сажать на теплых и солнечных участках. Выбор правильного места и подготовка почвы — один из главных пунктов для получения обильного урожая. Идеально подойдет открытый, хорошо освещенный участок, желательно с южной или юго-восточной стороны. При этом важно, чтобы растения были защищены от сильных ветров, которые могут повредить плети и замедлить рост.
Что касается земли, то арбузам подходят легкие, рыхлые некислые почвы. Лучше всего арбузы растут на песчаных и супесчаных грунтах — они быстро прогреваются солнцем и не задерживают лишнюю влагу. Если кислотность земли превышает pH 6,5–7,5 — то ее необходимо раскислить.
Подготавливать грядки к посадке арбузов лучше всего с осени: перед зимой участок нужно глубоко перекопать и обогатить органикой — перегноем или компостом в пропорции 4–5 кг на 1 квадратный метр. Весной почву повторно рыхлят, очищают от сорняков и формируют приподнятые грядки высотой 15–20 сантиметров. Перед посадкой можно внести минеральные удобрения, такие как суперфосфат и калийные составы, строго соблюдая нормы, указанные в инструкции.
Как правильно сажать арбузы
Прямой посев семян в грунт проводят только после того, как земля на глубине 10-15 сантиметров прогреется до 15-17 градусов. Обычно такие условия складываются в конце мая или начале июня. Для более раннего урожая можно вырастить рассаду, начав подготовку за 3-4 недели до планируемой высадки в огород.
«Арбузные семена на рассаду надо сеять в конце апреля или в начале мая, примерно за 1 месяц до высадки рассады на постоянное место. Арбуз плохо переносит пересадку, поэтому семечки высевают по одному в индивидуальные горшочки с влажной рыхлой землей на глубину 3 сантиметра», — рассказали в Россельхознадзоре. «Никакие дополнительные прогревания, протравливания, замачивания современным качественным семенам из магазина не нужны».
Поскольку арбузы формируют длинные плети и крупные плоды, им нужно много места. Оптимальное расстояние между кустами составляет 70-100 сантиметров, а между рядами обычно оставляют 1,5-2 метра. Такая схема посадки обеспечивает растениям достаточную площадь питания и хорошую проветриваемость.
Семена закладывают на глубину примерно четыре сантиметра, помещая в каждую лунку по 2-3 семечка. Когда появятся всходы, оставляют только самый сильный росток. Рассаду пересаживают осторожно, стараясь не повредить корни. Лунки перед посадкой нужно хорошо полить, а после размещения растений землю аккуратно уплотнить вокруг стебля.
В регионах с прохладным климатом или при вероятности заморозков молодые арбузы нуждаются в дополнительной защите. Для этого над грядками устанавливают укрытия из пленки или специального агроволокна, которые помогут растениям пережить временные холода.
«Через пару недель, когда растения приживутся, укрытие можно снять, а можно и оставить на все лето. В очень жаркую погоду полиэтиленовую пленку надо обязательно приподнимать с краев для проветривания, чтобы растения не перегревались. Агроволокно хорошо пропускает воздух и дождевую воду, его можно не снимать неделями, открывая грядку только для ухода за посадками», — подчеркивают в Россельхознадзоре.
Как ухаживать за арбузами
Для богатого урожая арбузов за ними нужно правильно ухаживать. В первую очередь, это касается полива: он должен быть регулярным, но не чрезмерным. Особенно важно поддерживать оптимальную влажность почвы во время цветения и образования завязей.
Поливать арбузы следует только теплой водой, стараясь лить ее под корень, а не на листья. Когда плоды начнут активно наливаться, постепенно сокращайте полив — это поможет арбузам накопить больше сахара и стать слаще.
«Высаженная рассада первые 2–3 недели нуждается в регулярном поливе через каждые 2–4 дня», — советуют в Россельхознадзоре. «Ориентировочная норма полива от 0,3 до 1 ведра воды на 1 растение».
После каждого полива или дождя почву вокруг растений аккуратно рыхлят на небольшую глубину до семи сантиметров. Это улучшает доступ воздуха к корням и помогает растениям лучше усваивать питательные вещества. Не менее важно своевременно удалять сорняки, которые конкурируют с арбузами за влагу и питание.
За сезон арбузы подкармливают несколько раз. Первый раз удобрения вносят через 10-14 дней после высадки, используя азотные составы или органику, например — разведенный коровяк. Это необходимо для стимуляции роста зеленой массы. В период цветения и образования завязей арбузы подкармливают во второй раз — идеально подойдут фосфорно-калийные удобрения. Третью подкормку можно провести во время активного роста плодов, делая акцент на калийных удобрениях — они улучшают вкусовые качества будущего урожая.
Чтобы арбузы выросли крупными и сладкими, важно правильно формировать кусты растения. Для этого оставляют главный стебель и 2-3 самых сильных боковых побега, удаляя остальные. На каждом побеге сохраняют несколько завязей — это помогает растению распределить силы и направить питательные вещества на созревание качественных плодов. Верхушки всех побегов следует прищипывать, не давая кусту тратить энергию на ненужную зеленую массу.
Защита арбузов от болезней и вредителей
Выращивая арбузы, важно быть готовым к возможным заболеваниям и атакам вредителей, которые могут значительно снизить урожайность. Одной из самых серьезных проблем арбузов остается антракноз — болезнь проявляется бурыми пятнами на листьях и стеблях. Заболевание приводит к преждевременному засыханию растений. В качестве профилактики следует соблюдать севооборот, тщательно убирать растительные остатки и применять фунгициды.
Не менее опасна мучнистая роса, которую легко распознать по характерному белому налету на листьях. Пораженные участки постепенно желтеют и отмирают. Для лечения используют специализированные препараты, такие как «Топаз» или «Скор».
Фузариозное увядание — еще одна угроза для арбузов. Заболевание вызывает пожелтение и увядание листьев. Эффективными мерами защиты станет контроль влажности почвы и предпосевная обработка семян биопрепаратами.
Что касается вредителей, то главными врагами арбузов остаются:
- Бахчевая тля – поселяясь на растениях, высасывает соки из листьев, вызывая их деформацию. Против этого вредителя хорошо работают такие химические инсектициды, как "Актара” и “Фитоверм”.
- Паутинный клещ – он оплетает листья тонкой паутиной, что приводит к их пожелтению. Обнаружив первые признаки, следует незамедлительно обработать посадки акарицидными препаратами.
- Проволочник, он же личинка жука-щелкуна – этот вредитель повреждает корневую систему, ослабляя растения. Глубокая осенняя перекопка и соблюдение севооборота помогут спасти арбузы от проволочника.
Сбор и хранение арбузов
Чтобы понять, когда пришла пора собирать урожай арбузов, нужно знать его признаки спелости. У зрелого арбуза плодоножка становится сухой и жесткой, кожура приобретает характерный глянцевый блеск, а рисунок на поверхности проявляется особенно четко. При легком постукивании спелый плод издает глухой звук, а на боку, которым он лежал на земле, образуется светлое пятно.
Если все пункты соответствуют — пришло время собирать урожай. Арбузы аккуратно срезают острым ножом или секатором вместе с подножкой. Собранные арбузы бережно переносят в место хранения — идеально подойдет прохладное, сухое и темное помещение с хорошей вентиляцией.
Чтобы арбуз оставался свежим как можно дольше, его укладывают на мягкую подстилку из соломы или опилок плодоножкой вверх. Нельзя хранить поврежденные или треснувшие арбузы вместе с целыми. Если все условия соблюдены — то арбузы могут храниться от 1 до 3 месяцев в зависимости от сорта.
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