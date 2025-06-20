20 июня 2025

NZZ: беженцев с Украины не хотят больше поддерживать в Швейцарии

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Швейцарские власти кардинально пересмотрели свое отношение к беженцам из Украины
Швейцарские власти кардинально пересмотрели свое отношение к беженцам из Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Правительство Швейцарии собирается отменить защитный статус беженца (S) для украинцев. Такое предложение выдвинула народная партия страны (SVP). Инициаторы уверены, что на Украине сейчас безопасно.

«Спустя три с половиной года после начала СВО солидарность с беженцами с Украины заметно снижается. На неделе SVP подала в Национальный совет ходатайство о полной отмене статуса защиты S, утверждая, что большие части украинской территории были избавлены от боевых действий и могут считаться стабилизированными», — со ссылкой на проект решения передает издание Neue Zurcher Zeitung.

При этом Швейцария не собирается отказывать в помощи украинским беженцам совсем. Те, кто действительно нуждается в защите, должны будут пройти обычную процедуру предоставления убежища, заявил лидер фракции в парламенте Томас Эши.

Переселенцы из Украины угрожают Евросоюзу внутренним конфликтом из-за своего статуса, уверены многие европейские СМИ. По данным журналистов, Брюссель опасается, что украинцы насовсем переедут в те европейские страны, где условия для них наиболее благоприятны, пишет «Царьград». Ранее власти Австрии потребовали лишить беженцев из Украины всех льгот. В Британии они могут потерять жилье. А Финляндия предложила украинцам валить лес, сообщает «Национальная служба новостей».

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Правительство Швейцарии собирается отменить защитный статус беженца (S) для украинцев. Такое предложение выдвинула народная партия страны (SVP). Инициаторы уверены, что на Украине сейчас безопасно. «Спустя три с половиной года после начала СВО солидарность с беженцами с Украины заметно снижается. На неделе SVP подала в Национальный совет ходатайство о полной отмене статуса защиты S, утверждая, что большие части украинской территории были избавлены от боевых действий и могут считаться стабилизированными», — со ссылкой на проект решения передает издание Neue Zurcher Zeitung. При этом Швейцария не собирается отказывать в помощи украинским беженцам совсем. Те, кто действительно нуждается в защите, должны будут пройти обычную процедуру предоставления убежища, заявил лидер фракции в парламенте Томас Эши. Переселенцы из Украины угрожают Евросоюзу внутренним конфликтом из-за своего статуса, уверены многие европейские СМИ. По данным журналистов, Брюссель опасается, что украинцы насовсем переедут в те европейские страны, где условия для них наиболее благоприятны, пишет «Царьград». Ранее власти Австрии потребовали лишить беженцев из Украины всех льгот. В Британии они могут потерять жилье. А Финляндия предложила украинцам валить лес, сообщает «Национальная служба новостей».
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