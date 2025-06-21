Брат Башара Асада задержан в Сирии

Новые власти Сирии арестовали двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада, Вассима Асада, обвиняемого в наркоторговле и других правонарушениях. Об этом говорится в пресс-релизе сирийского МВД.
«В рамках комплексной операции по обеспечению безопасности Служба общей разведки в сотрудничестве с соответствующими органами Министерства внутренних дел смогла заманить преступника Вассима Асада», — говорится в сообщении МВД в соцсети Х. По данным агентства SANA, задержание произошло недалеко от границы с Ливаном. Вассим Асад является одной из наиболее известных фигур среди наркоторговцев в Сирии и был замешан в преступной деятельности, связанной с прежним режимом. Он с 2023 года находится под санкциями Великобритании, ЕС и США за причастность к торговле наркотиками.
В ноябре 2024 года вооруженная оппозиция начала наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря повстанцы вошли в Дамаск, после чего правительственные силы оставили город. Башар Асад сложил полномочия президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани. 29 января 2025 года он объявил себя исполняющим обязанности президента на переходный период, который, по его оценке, может длиться от четырех до пяти лет.
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