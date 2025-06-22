Йемен готов вступить в войну после атаки США на Иран

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Йемен ответил на обстрелы США
Йемен ответил на обстрелы США Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Йемен выразил готовность стать участником войны на Ближнем Востоке после ударов США по Ирану. Об этом объявил представитель йеменских вооруженных сил Яхья Сари.

«Йемен официально вступит в войну. Держите свои корабли подальше от наших территориальных вод», — написал Сари. Информация появилась в соцсети X.

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Йемен выразил готовность стать участником войны на Ближнем Востоке после ударов США по Ирану. Об этом объявил представитель йеменских вооруженных сил Яхья Сари. «Йемен официально вступит в войну. Держите свои корабли подальше от наших территориальных вод», — написал Сари. Информация появилась в соцсети X.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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