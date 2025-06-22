Йемен готов вступить в войну после атаки США на Иран

Йемен ответил на обстрелы США
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Йемен выразил готовность стать участником войны на Ближнем Востоке после ударов США по Ирану. Об этом объявил представитель йеменских вооруженных сил Яхья Сари.
«Йемен официально вступит в войну. Держите свои корабли подальше от наших территориальных вод», — написал Сари. Информация появилась в соцсети X.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!