В иранском Бушере, где находится АЭС, прозвучали взрывы

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Серия взрывов прозвучала в иранском Бушере
Серия взрывов прозвучала в иранском Бушере Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Звуки нескольких взрывов были зафиксированы в провинции Бушер на юге Ирана, где находится атомная электростанция «Бушер», строящаяся с участием России. Об этом сообщает иранское агентство Nour News.

"Несколько минут назад в Бушере прозвучало несколько взрывов", — говорится в сообщении агентства. Подробности инцидента пока не уточняются.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что после ударов США по ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье обстановка на площадке АЭС «Бушер» остается спокойной, и эта часть страны не пострадала. Президент России Владимир Путин ранее договорился с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков станции, а 19 июня Лихачев отметил, что часть российских специалистов уже эвакуирована, а «Росатом» готов к быстрому выводу оставшихся работников.

В ночь на воскресенье вооруженные силы США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. Как отметил президент США Дональд Трамп, целью этих действий являлось сокращение ядерного потенциала Ирана. Он подчеркнул, что Тегеран должен принять решение о прекращении конфликта, в противном случае страна столкнется с гораздо более серьезными последствиями.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя действия Вашингтона, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна оставаться открытой, однако в текущей ситуации это невозможно". По его словам, именно американская сторона нарушила принципы дипломатии. Глава МИД подчеркнул, что Иран будет предпринимать все необходимые шаги для защиты национальной безопасности и интересов страны в том объеме, который сочтет необходимым.

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Звуки нескольких взрывов были зафиксированы в провинции Бушер на юге Ирана, где находится атомная электростанция «Бушер», строящаяся с участием России. Об этом сообщает иранское агентство Nour News. "Несколько минут назад в Бушере прозвучало несколько взрывов", — говорится в сообщении агентства. Подробности инцидента пока не уточняются. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что после ударов США по ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье обстановка на площадке АЭС «Бушер» остается спокойной, и эта часть страны не пострадала. Президент России Владимир Путин ранее договорился с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков станции, а 19 июня Лихачев отметил, что часть российских специалистов уже эвакуирована, а «Росатом» готов к быстрому выводу оставшихся работников. В ночь на воскресенье вооруженные силы США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. Как отметил президент США Дональд Трамп, целью этих действий являлось сокращение ядерного потенциала Ирана. Он подчеркнул, что Тегеран должен принять решение о прекращении конфликта, в противном случае страна столкнется с гораздо более серьезными последствиями. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя действия Вашингтона, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна оставаться открытой, однако в текущей ситуации это невозможно". По его словам, именно американская сторона нарушила принципы дипломатии. Глава МИД подчеркнул, что Иран будет предпринимать все необходимые шаги для защиты национальной безопасности и интересов страны в том объеме, который сочтет необходимым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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