Пентагон о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана: ключевые заявления

В ночь на воскресенье Соединенные Штаты провели военную операцию, нанеся удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Пентагон выступил с рядом заявлений, подчеркнув успех миссии, ее цели и готовность к возможным ответным действиям Ирана.
Глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн подробно описали операцию, назвав ее исторической и направленной на нейтрализацию ядерной угрозы со стороны Ирана. Основные заявления представителей Пентагона, раскрывающие детали операции и позицию США — в материале URA.RU.
Заявления об успешном проведении операции
Уничтожение ядерной программы Ирана
На пресс-конференции 22 июня глава Пентагона Пит Хегсет объявил, что США достигли своей цели, ликвидировав ядерные возможности Ирана. Он подчеркнул, что удары были нацелены исключительно на инфраструктуру, а не на иранские войска или мирное население, чтобы избежать жертв среди граждан.
«Мы уничтожили ядерную программу Ирана. Это был исторический удар, направленный на нейтрализацию угрозы, исходящей от ядерных объектов Ирана», – заявил Хегсет.
Значительные разрушения объектов
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн подтвердил эффективность ударов, отметив серьезный ущерб, нанесенный объектам.
«Первоначальные оценки показывают, что все три объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане — получили чрезвычайно серьезные повреждения и разрушения», — сказал Кейн на брифинге. Однако он добавил, что для полной оценки последствий потребуется дополнительное время. «Оценка окончательных боевых повреждений займет время, но мы уверены, что атакованные объекты получили значительный ущерб».
Заявления о подготовке и масштабах операции
Секретная подготовка
Хегсет рассказал, что операция под кодовым названием «Полуночный молот» готовилась в течение нескольких недель в обстановке строгой секретности. Он подчеркнул, что тщательное планирование позволило минимизировать риски для американских сил и обеспечить точность ударов.
«Удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане готовились неделями в обстановке максимальной секретности. Приказ президента Дональда Трампа был четким, мощным и ясным», — отметил глава Пентагона.
Использование бомбардировщиков B-2 и бомб MOP
Пентагон подтвердил участие стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, которые совершили самую продолжительную миссию с 2001 года. Бомбы GBU-57 весом 13 600 кг способны пробивать глубоко укрепленные объекты, такие как комплекс Фордо, расположенный под горой.
«Это был исторический удар, в ходе которого бомбардировщики B-2 Spirit впервые применили в боевых условиях противобункерную бомбу MOP (GBU-57). Мы использовали самые мощные в истории проникающие боеприпасы», — заявил Хегсет.
Масштаб авиации
Пентагон сообщил о значительных силах, задействованных в операции. «США задействовали более 125 самолетов при нанесении ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана», — заявили представители ведомства.
Хегсет уточнил, что миссия включала не только B-2, но и другие самолеты, обеспечивавшие прикрытие и координацию. Это сделало операцию одной из крупнейших в истории американских ВВС.
Заявления о целях операции
Нейтрализация угрозы
Глава Пентагона четко обозначил цель операции, исключив политические мотивы. Он отметил, что удары были скоординированы с Израилем, который ранее начал кампанию против Ирана, но не располагал средствами для поражения таких объектов, как Фордо.
«Это была не операция по смене режима в Тегеране. Цель была ясна: нейтрализовать угрозу нашим интересам и защитить союзников, включая Израиль», – сказал Хегсет.
Защита интересов США
Хегсет подчеркнул, что операция была направлена на защиту американских интересов в регионе. «Соединенные Штаты не ищут войны, но давайте проясним: мы будем действовать быстро и решительно, если наши люди, партнеры или интересы окажутся под угрозой», — заявил министр обороны.
Предупреждение об ответных действиях
Пентагон выразил готовность к любым ответным шагам со стороны Ирана, предупредив о жесткой реакции. «Любая ответная атака Ирана на США встретит силу, значительно превосходящую ту, что вы видели сегодня ночью», — заявил Хегсет.
Он добавил, что американские силы в регионе находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы оперативно ответить на возможные угрозы. Несмотря на жесткие предупреждения, Хегсет подчеркнул, что США не стремятся к полномасштабной войне.
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