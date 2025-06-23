Россиянам запретят менять номера гаджетов

Пользователи в России больше не смогут менять идентификационные номера мобильных телефонов (IMEI), которые привязаны к их номерам. Соответствующие поправки в закон «О связи» подготовило Минцифры РФ.
«При наличии признаков недостоверности сведений об идентификаторе или совершения противоправных действий указанные сведения направляются в государственную информационную систему противодействия правонарушениям», — цитирует законопроект «Известия». В рамках инициативы планируется создание единой базы мобильных устройств, а также введение черных списков для уникальных идентификаторов.
Идентификационный номер устройства — это уникальный 15-значный код, присваиваемый каждому гаджету. Данные IMEI позволяют операторам связи определять, какое устройство находится в сети и где оно используется в данный момент. Кроме того, этот идентификатор активно применяют службы безопасности банков: по нему финансовые организации проверяют, действительно ли в мобильное приложение заходит клиент, а не мошенник.
Ранее в России уже был принят первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде, который включал запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов и блокировку смс с кодами от «Госуслуг». Сейчас обсуждается второй пакет инициатив, направленных на борьбу с цифровым мошенничеством, включая регулирование оборота сим-карт и возможность подачи заявлений о мошенничестве через портал «Госуслуги». Новые поправки к закону «О связи» стали частью этих комплексных усилий.
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