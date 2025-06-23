В Кремле рассказали о послании МИД Ирана Путину

Глава МИД Ирана привез послание, но его содержание пока не раскрывается. Встреча для передачи письма еще не состоялась. Об этом сообщает представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Смотрите, встреча еще не состоялась и послание еще никто не передавал», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
По данным Reuters, послание содержит просьбу о поддержке от верховного лидера Ирана. Визит иранского министра связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что представитель МИД Ирана Аббас Аракчи доставит президенту РФ Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В письме содержится просьба о политической поддержке со стороны России. Визит иранского министра связан с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке после атак США и Израиля.
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