В Кремле рассказали о послании МИД Ирана Путину

Песков: глава МИД Ирана еще не передал послание
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© Служба новостей «URA.RU»
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Путин получил письмо от главы МИД Ирана (архивное фото)
Путин получил письмо от главы МИД Ирана (архивное фото) Фото:

Глава МИД Ирана привез послание, но его содержание пока не раскрывается. Встреча для передачи письма еще не состоялась. Об этом сообщает представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Смотрите, встреча еще не состоялась и послание еще никто не передавал», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

По данным Reuters, послание содержит просьбу о поддержке от верховного лидера Ирана. Визит иранского министра связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что представитель МИД Ирана Аббас Аракчи доставит президенту РФ Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В письме содержится просьба о политической поддержке со стороны России. Визит иранского министра связан с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке после атак США и Израиля.

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Глава МИД Ирана привез послание, но его содержание пока не раскрывается. Встреча для передачи письма еще не состоялась. Об этом сообщает представитель Кремля Дмитрий Песков. «Смотрите, встреча еще не состоялась и послание еще никто не передавал», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. По данным Reuters, послание содержит просьбу о поддержке от верховного лидера Ирана. Визит иранского министра связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Ранее сообщалось, что представитель МИД Ирана Аббас Аракчи доставит президенту РФ Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В письме содержится просьба о политической поддержке со стороны России. Визит иранского министра связан с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке после атак США и Израиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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