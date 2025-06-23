Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок. Об этом он сказал в интервью британской газете The Times. В том же интервью Ермак прокомментировал недавние высказывания президента США Дональда Трампа, который ранее обвинил Зеленского в диктаторских методах управления и нежелании проводить выборы в стране.
«Я думаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого видела моя страна за годы своей независимости», — подчеркнул Ермак. Цитату приводит The Times.
Эти слова стали ответом на критику Трампа, который в феврале назвал Зеленского «диктатором» и обвинил его в том, что он продолжает военные действия для личного обогащения. Ермак подчеркнул, что Украина продолжает защищать свою территориальную целостность и демократические ценности.
Ранее в западных и украинских СМИ сообщалось о снижении доверия к Владимиру Зеленскому со стороны военных и части населения на фоне отсутствия прогресса в мирных переговорах с Россией и невозможности провести президентские выборы из-за военного положения. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы были отменены, а сам президент заявлял о нецелесообразности их проведения в условиях продолжающегося конфликта.
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