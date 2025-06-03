BZ: Зеленский теряет поддержку земляков

Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с уменьшением доверия со стороны украинских военных из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах с Россией. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«Его (Владимира Зеленского — прим. URA.RU) способности и предыдущие достижения ценятся, но люди больше не верят, что он положит конец [украинскому] конфликту, добившись приемлемого исхода для страны, — что бы это ни значило», — сообщается в материале BZ.
Отмечается, что с военной точки зрения Зеленский, вероятнее всего, не сможет добиться значимых успехов. Кроме того, значительная часть бойцов ВСУ не желает видеть его даже в Кривом Роге, который является для него родным.
«Он (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) знает, что ему не следует показываться у нас дома [в Кривом Роге]», — сообщил солдат ВСУ Вадим. Его слова приводит немецкое издание.
Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал Владимира Зеленского как «диктатора, не проводящего выборы», отметив при этом снижение уровня его поддержки, который, по утверждению Трампа, достиг четырех процентов. Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако проведение президентских выборов на Украине в 2024 году было отменено в связи с введенным военным положением и всеобщей мобилизацией. Сам Зеленский ранее заявлял, что организация выборов в текущих условиях является нецелесообразной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.