23 июня 2025

В ХМАО от укусов клещей за неделю пострадали почти 900 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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От укусов клещей пострадали уже 4164 югорчанина
От укусов клещей пострадали уже 4164 югорчанина Фото:

С начала сезона в 2025 году от укусов клещей пострадали более четырех тысяч югорчан. За последнюю неделю количество случаев присасывания увеличилось на 878, сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.

«С начала сезона активности клещей в Югре зарегистрировано 4164 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей в 22-х муниципальных образованиях… За минувшую неделю зарегистрировано 878 присасываний», — написано на сайте ведомства.

Наибольшее количество пострадавших от укуса клещей зарегистрировано в Октябрьском районе. На втором месте стоит Пыть-Ях, а на третьем – Ханты-Мансийский район. При этом, 14% всех укушенных — дети.

Больше всего обращений из-за присасывания клещей поступило от дачников — 36,4%. Также 29,7% югорчан подхватили клеща, гуляя в лесу, 18,5% — находясь в своем муниципалитете, 3,5% — на кладбищах, 0,9% — в парках и скверах, 0,3% — на пляжах. Доля завозных – 10,4%.

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С начала сезона в 2025 году от укусов клещей пострадали более четырех тысяч югорчан. За последнюю неделю количество случаев присасывания увеличилось на 878, сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. «С начала сезона активности клещей в Югре зарегистрировано 4164 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей в 22-х муниципальных образованиях… За минувшую неделю зарегистрировано 878 присасываний», — написано на сайте ведомства. Наибольшее количество пострадавших от укуса клещей зарегистрировано в Октябрьском районе. На втором месте стоит Пыть-Ях, а на третьем – Ханты-Мансийский район. При этом, 14% всех укушенных — дети. Больше всего обращений из-за присасывания клещей поступило от дачников — 36,4%. Также 29,7% югорчан подхватили клеща, гуляя в лесу, 18,5% — находясь в своем муниципалитете, 3,5% — на кладбищах, 0,9% — в парках и скверах, 0,3% — на пляжах. Доля завозных – 10,4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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