В аэропортах Казани и Нижнекамска перестали принимать самолеты

С целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в ряде аэропортов введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Временные изменения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах. Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)», — говорится в официальном сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортовых служб принимают исчерпывающие меры для гарантии безопасности полетов, что остается их главным приоритетом. Ранее свою работу на время приостановил аэропорт в Чебоксарах. Авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
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