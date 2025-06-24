В аэропортах Казани и Нижнекамска перестали принимать самолеты

Росавиация: ограничения введены в аэропортах Нижнекамска и Казани
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В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения Фото:

С целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в ряде аэропортов введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Временные изменения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. 

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах. Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)», — говорится в официальном сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале. 

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортовых служб принимают исчерпывающие меры для гарантии безопасности полетов, что остается их главным приоритетом. Ранее свою работу на время приостановил аэропорт в Чебоксарах. Авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы. 

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С целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в ряде аэропортов введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Временные изменения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.  «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах. Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE)», — говорится в официальном сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.  Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортовых служб принимают исчерпывающие меры для гарантии безопасности полетов, что остается их главным приоритетом. Ранее свою работу на время приостановил аэропорт в Чебоксарах. Авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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