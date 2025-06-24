24 июня 2025

Минобороны: над территорией России сбито 22 беспилотника ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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БПЛА сбивали в небе
БПЛА сбивали в небе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В небе над Россией вечером 24 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Силы ПВО с 21:15 до 22:40 уничтожили 22 украинских беспилотника», — сообщает ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале.

Уточняется, что 12 БПЛА сбиты в Белгородской области, четыре в Татарстане, два в Ульяновской области. Также ПВО сбили по одному беспилотнику в Белгородской, Саратовской, Брянской областях и над территорией Крыма.

Украина массово атаковала Россию дронами вечером 24 июня. О беспилотниках в небе сообщили жители Ростовской, Запорожской, Ульяновской, Воронежской областей и других регионов РФ. Известно, что налет дронов отражали в Татарстане. Последние новости об атаке на Россию 25 июня — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В небе над Россией вечером 24 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 22 украинских беспилотника. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Силы ПВО с 21:15 до 22:40 уничтожили 22 украинских беспилотника», — сообщает ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале. Уточняется, что 12 БПЛА сбиты в Белгородской области, четыре в Татарстане, два в Ульяновской области. Также ПВО сбили по одному беспилотнику в Белгородской, Саратовской, Брянской областях и над территорией Крыма. Украина массово атаковала Россию дронами вечером 24 июня. О беспилотниках в небе сообщили жители Ростовской, Запорожской, Ульяновской, Воронежской областей и других регионов РФ. Известно, что налет дронов отражали в Татарстане. Последние новости об атаке на Россию 25 июня — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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