В Ростовской области повреждены жилые дома и предприятие из-за атаки дронов ВСУ

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В Таганроге и Азове после атаки украинских БПЛА повреждены здания
В Таганроге и Азове после атаки украинских БПЛА повреждены здания Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате ночной атаки беспилотников в Таганроге и Азове повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По уточненным данным, в результате атаки БПЛА в Таганроге, помимо частичного разрушения и возгорания на спорткомплексе, повреждено остекление окон в лицее 28 и двух многоквартирных домах по переулку Трудовых резервов», — сообщил Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что в Таганроге также оборвана линия электропередачи, а в Азове повреждения получили кровля складского помещения и  крыша и окна здания промышленного предприятия. 

Слюсарь уточнил, что начнутся восстановительные работы в Таганроге и Азове начнутся сегодня же. В частности, жителям пострадавших многоквартирных домов окажут помощь в замене остекления.

В ночь на 25 июня силы противовоздушной обороны отразили атаки беспилотников ВСУ на территории Мясниковского и Неклиновского районов Ростовской области. По словам главы города, среди жителей пострадавших нет.

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В результате ночной атаки беспилотников в Таганроге и Азове повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. «По уточненным данным, в результате атаки БПЛА в Таганроге, помимо частичного разрушения и возгорания на спорткомплексе, повреждено остекление окон в лицее 28 и двух многоквартирных домах по переулку Трудовых резервов», — сообщил Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что в Таганроге также оборвана линия электропередачи, а в Азове повреждения получили кровля складского помещения и  крыша и окна здания промышленного предприятия.  Слюсарь уточнил, что начнутся восстановительные работы в Таганроге и Азове начнутся сегодня же. В частности, жителям пострадавших многоквартирных домов окажут помощь в замене остекления. В ночь на 25 июня силы противовоздушной обороны отразили атаки беспилотников ВСУ на территории Мясниковского и Неклиновского районов Ростовской области. По словам главы города, среди жителей пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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