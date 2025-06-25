Трамвайные и автобусные маршруты изменят в Екатеринбурге

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Общественный транспорт будет курсировать по-другому с 5 по 7 июля
Общественный транспорт будет курсировать по-другому с 5 по 7 июля Фото:

В Екатеринбурге изменят трамвайные маршруты №4, 12, 16, 18, 23 и автобусные №75, 90, 28 для проведения ремонта путей возле здания УрФУ. Работы будут вестись с 5 по 7 июля, рассказали в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Гагарина и Первомайской движение транспорта ограничат с 00:00 5 июля до 05:00 7 июля», — пояснили там. Трамваи будут курсировать по следующим маршрутам:

  • №4: от станции метро Ботаническая – Фучика – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Уральская – Блюхера – станция Шарташ;
  • №12: от станции Дворец Спорта – Московская – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Ленина – Луначарского –Куйбышева – Московская – Дворец Спорта;
  • №16: от станции Волгоградская – Белореченская – Московская – Ленина – Луначарского – Челюскинцев – Московская – Белореченская – Волгоградская;
  • №18: от станции Волгоградская – Викулова – Татищева – Ленина – Луначарского – Уральская – Блюхера – Шарташ;
  • №23: от станции Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ.

По нечетной стороне улицы Гагарина от проспекта Ленина до улицы Первомайской закроют движение для остального транспорта. В связи с этим несколько автобусов будут ходить иначе:

  • №75 и №90 от конечного остановочного пункта «Восточная» будут следовать по улицам: Ленина – площадь Кирова – Мира – Первомайская, далее по маршруту;
  • №28 от конечного остановочного пункта «Радиоколледж» будет следовать по улицам: Ленина – площадь Кирова – Мира – Академическая – Гагарина, далее по маршруту.

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В Екатеринбурге изменят трамвайные маршруты №4, 12, 16, 18, 23 и автобусные №75, 90, 28 для проведения ремонта путей возле здания УрФУ. Работы будут вестись с 5 по 7 июля, рассказали в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Гагарина и Первомайской движение транспорта ограничат с 00:00 5 июля до 05:00 7 июля», — пояснили там. Трамваи будут курсировать по следующим маршрутам: По нечетной стороне улицы Гагарина от проспекта Ленина до улицы Первомайской закроют движение для остального транспорта. В связи с этим несколько автобусов будут ходить иначе:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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