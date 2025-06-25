Челябинка скончалась из-за загоревшихся вещей и мебели

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Пожарные нашли труп женщины во время ликвидации возгорания в ее квартире
Пожарные нашли труп женщины во время ликвидации возгорания в ее квартире Фото:

В одной из квартир на улице Кирова в Челябинске женщина скончалась из-за возгорания вещей и мебели в квартире. В пресс-службе ГУ МЧС по региону отметили, что площадь пожара была небольшой, но ее хватило для трагедии.

«Вскрыв квартиру, огнеборцы обнаружили очаг пожара: горели вещи и мебель в комнате на площади четыре квадратных метра. На полу кухни была обнаружена женщина без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Там напомнили об опасности продуктов горения. Всего несколько вдохов могут привести к потере сознания. В бессознательном состоянии шанс на спасение близок к нулю.

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В одной из квартир на улице Кирова в Челябинске женщина скончалась из-за возгорания вещей и мебели в квартире. В пресс-службе ГУ МЧС по региону отметили, что площадь пожара была небольшой, но ее хватило для трагедии. «Вскрыв квартиру, огнеборцы обнаружили очаг пожара: горели вещи и мебель в комнате на площади четыре квадратных метра. На полу кухни была обнаружена женщина без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Там напомнили об опасности продуктов горения. Всего несколько вдохов могут привести к потере сознания. В бессознательном состоянии шанс на спасение близок к нулю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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