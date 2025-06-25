Челябинка скончалась из-за загоревшихся вещей и мебели

В одной из квартир на улице Кирова в Челябинске женщина скончалась из-за возгорания вещей и мебели в квартире. В пресс-службе ГУ МЧС по региону отметили, что площадь пожара была небольшой, но ее хватило для трагедии.
«Вскрыв квартиру, огнеборцы обнаружили очаг пожара: горели вещи и мебель в комнате на площади четыре квадратных метра. На полу кухни была обнаружена женщина без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Там напомнили об опасности продуктов горения. Всего несколько вдохов могут привести к потере сознания. В бессознательном состоянии шанс на спасение близок к нулю.
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