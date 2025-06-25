Замглавы курганского УФССП получил повышение

Александр Ушаков получил новое звание в управлении ФССП
Заместитель начальника курганских приставов Александр Ушаков стал капитаном внутренней службы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к ведомству.
«Замначальника курганского УФССП Александр Ушаков получил звание капитана внутренней службы», — сообщили источники. Информация подтвердилась данными сайта регионального управления.
Ушаков пришел в руководство регионального УФССП осенью прошлого года. В Курган в звании младшего лейтенанта он переехал из Краснодарского края. В управлении он стал третьим заместителем у начальника Ирины Уваровой.
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