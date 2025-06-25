25 июня 2025

Замглавы курганского УФССП получил повышение

Заместитель руководителя УФССП Курганской области Ушаков стал капитаном
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Ушаков получил новое звание в управлении ФССП
Александр Ушаков получил новое звание в управлении ФССП Фото:

Заместитель начальника курганских приставов Александр Ушаков стал капитаном внутренней службы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к ведомству.

«Замначальника курганского УФССП Александр Ушаков получил звание капитана внутренней службы», — сообщили источники. Информация подтвердилась данными сайта регионального управления.

Ушаков пришел в руководство регионального УФССП осенью прошлого года. В Курган в звании младшего лейтенанта он переехал из Краснодарского края. В управлении он стал третьим заместителем у начальника Ирины Уваровой.

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Заместитель начальника курганских приставов Александр Ушаков стал капитаном внутренней службы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к ведомству. «Замначальника курганского УФССП Александр Ушаков получил звание капитана внутренней службы», — сообщили источники. Информация подтвердилась данными сайта регионального управления. Ушаков пришел в руководство регионального УФССП осенью прошлого года. В Курган в звании младшего лейтенанта он переехал из Краснодарского края. В управлении он стал третьим заместителем у начальника Ирины Уваровой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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