Зеленоград атаковали беспилотники, слышны взрывы

В Подмосковье работает ПВО
Жители Зеленограда публикуют кадры уничтожения вражеских беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«У нас в Зеленограде тревога. Работает ПВО, сбит беспилотник», — сообщает автор видео. Shot отмечает, что жители слышали не менее шести взрывов.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО Минобороны сбит ещё один БПЛА, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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