25 июня 2025

Из-за взрыва газа в Ивделе из дома эвакуировали 29 человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате взрыва погибли два человека
В результате взрыва погибли два человека Фото:
новость из сюжета
В Ивделе произошел взрыв газа

В Ивделе 29 человек, включая восемь детей, были эвакуированы из жилого дома после взрыва газа на улице Карла Маркса. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«На месте работают специалисты МЧС и скорой помощи, других оперативных структур, сотрудники администрации муниципалитета и коммунальных служб. В нескольких квартирах на разных этажах выбиты окна. Для оценки состояния несущей конструкции дома будут привлечены специалисты из Екатеринбурга», — подчеркнули в ДИП.

Администрация Ивделя организовала пункт временного размещения на базе гостиницы «Ивдель». В ближайшее время представители профильных ведомств приступят к обследованию несущих конструкций здания, чтобы определить дальнейшие меры по обеспечению безопасности проживающих.

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В Ивделе 29 человек, включая восемь детей, были эвакуированы из жилого дома после взрыва газа на улице Карла Маркса. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области. «На месте работают специалисты МЧС и скорой помощи, других оперативных структур, сотрудники администрации муниципалитета и коммунальных служб. В нескольких квартирах на разных этажах выбиты окна. Для оценки состояния несущей конструкции дома будут привлечены специалисты из Екатеринбурга», — подчеркнули в ДИП. Администрация Ивделя организовала пункт временного размещения на базе гостиницы «Ивдель». В ближайшее время представители профильных ведомств приступят к обследованию несущих конструкций здания, чтобы определить дальнейшие меры по обеспечению безопасности проживающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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