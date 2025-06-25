В Ивделе 29 человек, включая восемь детей, были эвакуированы из жилого дома после взрыва газа на улице Карла Маркса. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
«На месте работают специалисты МЧС и скорой помощи, других оперативных структур, сотрудники администрации муниципалитета и коммунальных служб. В нескольких квартирах на разных этажах выбиты окна. Для оценки состояния несущей конструкции дома будут привлечены специалисты из Екатеринбурга», — подчеркнули в ДИП.
Администрация Ивделя организовала пункт временного размещения на базе гостиницы «Ивдель». В ближайшее время представители профильных ведомств приступят к обследованию несущих конструкций здания, чтобы определить дальнейшие меры по обеспечению безопасности проживающих.
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