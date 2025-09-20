На ЕКАД недалеко от съезда в микрорайон Солнечный произошла серьезная авария — грузовик, перевозивший 19-литровые бутыли с водой, влетел в отбойник. По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие.
«Размотался водовоз. Везде валяются бутылки, два человека лежат, один в сознании точно. Приехала пожарная машина, начали доставать парня. Второй накрыт одеялом, но не с головой», — цитирует очевидца telegram-канал «Злой Екб».
Из-за аварии одна полоса перекрыта. На месте происшествия скапливается пробка.
Как рассказали URA.RU в Госавтоинспекции Екатеринбурга, водитель грузовика Volvo столкнулся со стоящей «Газелью». «В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомашины „Газель“, мужчины 2005 и 2001 года рождения. С места ДТП с различными травмами доставлены в 36 ГКБ для оказания необходимой медицинской помощи», — добавили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!