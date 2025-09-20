20 сентября 2025

«Два человека лежат»: водовоз влетел в отбойник на ЕКАД. Видео

Из-за аварии на ЕКАД образовалась пробка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Очевидцы сообщают о двух пострадавших
Очевидцы сообщают о двух пострадавших Фото:

На ЕКАД недалеко от съезда в микрорайон Солнечный произошла серьезная авария — грузовик, перевозивший 19-литровые бутыли с водой, влетел в отбойник. По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие.

«Размотался водовоз. Везде валяются бутылки, два человека лежат, один в сознании точно. Приехала пожарная машина, начали доставать парня. Второй накрыт одеялом, но не с головой», — цитирует очевидца telegram-канал «Злой Екб».

Из-за аварии одна полоса перекрыта. На месте происшествия скапливается пробка.

Как рассказали URA.RU в Госавтоинспекции Екатеринбурга, водитель грузовика Volvo столкнулся со стоящей «Газелью». «В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомашины „Газель“, мужчины 2005 и 2001 года рождения. С места ДТП с различными травмами доставлены в 36 ГКБ для оказания необходимой медицинской помощи», — добавили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На ЕКАД недалеко от съезда в микрорайон Солнечный произошла серьезная авария — грузовик, перевозивший 19-литровые бутыли с водой, влетел в отбойник. По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие. «Размотался водовоз. Везде валяются бутылки, два человека лежат, один в сознании точно. Приехала пожарная машина, начали доставать парня. Второй накрыт одеялом, но не с головой», — цитирует очевидца telegram-канал «Злой Екб». Из-за аварии одна полоса перекрыта. На месте происшествия скапливается пробка. Как рассказали URA.RU в Госавтоинспекции Екатеринбурга, водитель грузовика Volvo столкнулся со стоящей «Газелью». «В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомашины „Газель“, мужчины 2005 и 2001 года рождения. С места ДТП с различными травмами доставлены в 36 ГКБ для оказания необходимой медицинской помощи», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...