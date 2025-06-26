Конфликт с нефтяниками, голодовка и расстрел среди бела дня: как погиб легендарный мэр Нефтеюганска

В Нефтеюганске 26 июня навсегда осталось одной из трагических дат в истории города. Именно в этот день, в 1998 году, киллеры расстреляли всенародно избранного мэра Владимира Петухова. URA.RU восстанавливает цепь трагических событий, предшествовавших убийству политика, которого горожане считают легендой.
Политическая карьера
Владимир Петухов проработал мэром неполные два года. Политическую карьеру он начал в 1994-м, когда жители избрали депутатом гордумы первого созыва. Он победил на выборах 27 октября 1996-го года.
«Он очень помог моей семье. Я даже не ожидала, что после беседы он проникнется нашим тяжелым положением. Но нам выделили квартиру. Он был очень душевный, о таких говорят — „народный мэр“. Ходил по городу пешком, общался с простыми людьми, всегда интересовался их мнением, чтобы улучшить Нефтеюганск», — вспоминает одна из старожилов города.
Конфликт с нефтяниками
В лихие девяностые на территории нескольких муниципалитетов Югры вспыхивали конфликты местных администраций с градообразующими предприятиями, в том числе с нефтяниками. Причиной была неуплата налогов в городскую казну. Аналогичная история происходила, например, в Нижневартовске, а его мэр Юрий Тимошков пережил два покушения.
Петухову повезло меньше. В мае 1998 года он обвинил дочернее предприятие «ЮКОСа» «Юганскнефтегаз» в неуплате налогов. В городе обстановка накалялась — бюджетники к тому моменту перестали получать зарплату.
Голодовка и ее последствия
Мэр объявил голодовку и обратился к первому губернатору ХМАО Александру Филипенко, настаивая на вмешательстве силовиков в конфликт с «ЮКОСом». Он обвинил руководство «ЮКОСа» в неуплате налогов за два года в крупных размерах, а также настаивал на отстранении от должности главы налоговой инспекции города и округа. Сумму долга оценивали более чем в миллиард неденоминированных рублей. Кроме того, Петухов потребовал от нефтяников перестать вмешиваться в деятельность местных властей. «Да пусть считают меня хоть пугалом, хоть обезьянкой. Я на сговор с ними не пойду», — говорил он в одном из своих интервью.
Голодовка продлилась неделю. Петухов прекратил ее, когда Филипенко пообещал принять меры. Но градоначальнику начали поступать угрозы. Его охранник Вячеслав Кокошкин вспоминал об анонимках, в которых буквы были вырезаны из газет и наклеены на бумагу. Позже он рассказывал следователям, что несколько раз видел одного и того же человека на лавочке каждое утро.
Убийство и народный гнев
Утром 26 июня (в пятницу) Кокошкин зашел за Петуховым домой. Градоначальник решил пройтись до администрации пешком через пустырь, а не ехать на работу на машине. В 300 метрах от мэрии на них напали — вооруженные автоматами киллеры прятались в придорожных кустах. Кокошкин получил тяжелое ранение позвоночника, но выжил, оставшись инвалидом.
Петухов был ранен в грудь и голову. Пострадавших через некоторое время обнаружили прохожие, вызвали скорую помощь и милицию. Но несмотря на усилия медиков, градоначальник умер на операционном столе.
Нефтеюганцы, лишившись любимого мэра, вышли на митинг, который в итоге завершился погромами. Работники «Юганскнефтегаза», наплевав на требования руководства, вышли на площадь в центре города, к ним присоединились и обычные горожане. Дошло до того, что нефтяники блокировали мост через Юганскую Обь, который связывал город с «Большой землей».
В здании «ЮКОСа» перебили стекла, над сотрудниками компании из числа местных пытались устроить самосуд. «Один из руководителей отсиживался на даче у знакомых. Потом кто-то из местных политиков сжалился над бедолагой и тайно вывез его в другой город, откуда он смог уехать из Югры», — вспоминает источник в политическом истеблишменте округа. В толпе были уверены, что в смерти Петухова виноват «ЮКОС». Все громче звучали голоса, что убийство мэра — это подарок ко дню рождения главы компании Михаила Ходорковского* (признан иноагентом в России в 2022 году).
Уголовное дело закрыли... и возобновили
Первоначально федеральные СМИ сообщали о трех версиях покушения. Супруга Петухова Фарида Исламова направила президенту России Борису Ельцину обращение, в котором предположила, что причиной расстрела ее мужа могла быть «попытка мэра города проверить деятельность НК ЮКОС, вызванная налоговыми неплатежами». Велась разработка так называемого «кавказского следа» — согласно второй версии, за расстрелом стояли националы, а причиной устранения градоначальника было его намерение закрыть центральный рынок в городе. Силовики даже объявили о задержании двоих подозреваемых. Третьей версией была причастность к убийству вдовы, которая после смерти Петухова унаследовала крупную сумму.
Год спустя Владимир Путин, возглавлявший в то время ФСБ, доложил Ельцину о задержании подозреваемого. В ХМАО силовики также отрапортовали об установлении личностей киллеров. В СМИ сообщали, что в убийстве подозревались члены камышинской ОПГ Игорь Попов и Вячеслав Приходько, погибшие при невыясненных обстоятельствах.
В 2000 году прокуратура прекратила расследование в связи с невозможностью установить личность преступника, однако в 2003-м дело было возобновлено. И уже в апреле 2005 года обвинение было предъявлено экс-главе службы экономической безопасности компании «ЮКОС» Алексею Пичугину. Он получил пожизненный срок. Исполнителями оказались Геннадий Шевцов и Евгений Решетников, они получили по 18 лет колонии строгого режима. Именно Шевцов и Решетников дали показания о причастности к убийству Петухова бывшего совладельца «ЮКОСа» Леонида Невзлина* (признан иноагентом в 2023 году).
«Кто убил моего мужа»
Вдова Петухова презентовала книгу «Ходорковский. Кто убил моего мужа», в которой заявляла о причастности руководства «ЮКОСа» к организации преступления. «Друзья-подельники решили ему вот такой подарок подарить. Вы понимаете, что это такое — труп мэра Ходорковскому (признан в РФ иноагентом)?! Он, оказывается, нуждался в этом подарке. Не бриллианты дарили, не самолеты, не шашки, не автоматы, а труп мэра!» — рассказывала журналистам Исламова.
Крупнейший акционер «ЮКОСа» Невзлин (признан в РФ иноагентом) был признан виновным в организации преступления. Приговор огласил Мосгорсуд в 1998 году. Однако ответственность он так и не понес — эмигрировал сначала в Израиль, а затем обосновался в Лондоне.
Наши дни
Вдова градоначальника Фарида Исламова покинула город. Она приезжает только на памятные мероприятия, посвященные ее мужу. В 2025 году 26 июня ее к памятнику Владимиру Петухову сопровождал новый глава Нефтеюганска Юрий Чекунов. «Владимир Аркадьевич всегда стремился к процветанию любимого Нефтеюганска. Eгo принципиальность, мужество и верность долгу вызывали глубокое уважение, он не боялся говорить правду, отстаивать интересы города и открыто защищать права его жителей. История его жизни и борьбы за светлое будущее Нефтеюганска навсегда останется в сердцах близких, друзей, единомышленников и всех горожан. Светлая память Владимиру Аркадьевичу», — написал в своем telegram-канале глава Нефтеюганска.
*Михаил Ходорковский признан иноагентом в России в 2022 году
*Леонид Невзлин признан иноагентом в 2023 году
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