Кадыров получил «Кентавра» за высокие достижения в области архитектуры

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Рамзан Кадыров получил награду за высокие достижения в области архитектуры
Рамзан Кадыров получил награду за высокие достижения в области архитектуры Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров удостоен почетного знака «Кентавр» — высшей награды Совета главных архитекторов России. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба мэрии Грозного. По данным ведомства, награда присуждается за выдающиеся достижения в области архитектуры, значимые градостроительные проекты и особый вклад в развитие градостроительства.

В официальном сообщении не уточняется, за какие именно проекты или инициативы в архитектурной сфере отмечен Кадыров. В тексте говорится: «Награда вручается за высокие достижения в области архитектуры, значимые архитектурные и градостроительные проекты, а также за особый вклад в развитие градостроительства», — приводит мэрия Грозного критерии отбора лауреатов.

Ранее Кадыров уже был отмечен рядом профессиональных наград. Осенью 2024 года ему вручили знак «Почетный строитель России» за профессионализм, трудолюбие и верность профессии. Кроме того, глава Чечни получил ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В.А. Татаринова.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров удостоен почетного знака «Кентавр» — высшей награды Совета главных архитекторов России. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба мэрии Грозного. По данным ведомства, награда присуждается за выдающиеся достижения в области архитектуры, значимые градостроительные проекты и особый вклад в развитие градостроительства. В официальном сообщении не уточняется, за какие именно проекты или инициативы в архитектурной сфере отмечен Кадыров. В тексте говорится: «Награда вручается за высокие достижения в области архитектуры, значимые архитектурные и градостроительные проекты, а также за особый вклад в развитие градостроительства», — приводит мэрия Грозного критерии отбора лауреатов. Ранее Кадыров уже был отмечен рядом профессиональных наград. Осенью 2024 года ему вручили знак «Почетный строитель России» за профессионализм, трудолюбие и верность профессии. Кроме того, глава Чечни получил ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В.А. Татаринова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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