Боевики ВСУ обстреляли Алешки, убив мирного жителя

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Личность погибшего устанавливается
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Алешки Херсонской области произошел обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате погиб один мирный житель. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«Сегодня в 08:00 мск в городе Алешки по улице Олимпийская в результате обстрела погиб один человек», — сказал Василенко, передает ТАСС. Личность погибшего устанавливается. Кроме того, пострадали двое местных жителей: женщина 1957 года рождения и мужчина 1998 года рождения. Оба были оперативно доставлены в центральную районную больницу. Медики диагностировали у пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения и травматический шок.

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В городе Алешки Херсонской области произошел обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате погиб один мирный житель. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. «Сегодня в 08:00 мск в городе Алешки по улице Олимпийская в результате обстрела погиб один человек», — сказал Василенко, передает ТАСС. Личность погибшего устанавливается. Кроме того, пострадали двое местных жителей: женщина 1957 года рождения и мужчина 1998 года рождения. Оба были оперативно доставлены в центральную районную больницу. Медики диагностировали у пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения и травматический шок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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