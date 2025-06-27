Боевики ВСУ обстреляли Алешки, убив мирного жителя

В городе Алешки Херсонской области произошел обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате погиб один мирный житель. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
«Сегодня в 08:00 мск в городе Алешки по улице Олимпийская в результате обстрела погиб один человек», — сказал Василенко, передает ТАСС. Личность погибшего устанавливается. Кроме того, пострадали двое местных жителей: женщина 1957 года рождения и мужчина 1998 года рождения. Оба были оперативно доставлены в центральную районную больницу. Медики диагностировали у пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения и травматический шок.
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