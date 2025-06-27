Адам Кадыров женится

Сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, Ахмат, женится. Об этом заявила сестра юноши Айшат Кадырова.
«Женится мой брат Адам», — написала Айшат Кадырова в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), отвечая на вопрос подписчицы о том, кто в семье готовится к бракосочетанию. Девушка уточнила, что торжество пройдет в родовом селе Ахмат-Юрт, где расположен дом семьи Кадыровых. По словам Айшат, в день свадьбы она будет занята и не сможет делиться фотографиями или видео с праздника.
Адам Кадыров занимает должность помощника главы Чеченской Республики и с ноября 2023 года возглавляет Службу безопасности руководителя региона. В октябре прошлого года ему было присвоено звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024 года он получил высшую региональную награду — орден Кадырова. Кроме того, Адам Кадыров отмечен рядом других наград: орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), а также наградами Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Татарстана.
Семья Кадыровых регулярно оказывается в центре внимания из-за значимых событий и достижений своих членов. Так, лично глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в июне 2025 года получил высшую награду Совета главных архитекторов России — почетный знак «Кентавр», а ранее был удостоен других профессиональных наград за вклад в развитие региона.
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