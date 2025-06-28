Новым мэром Мариуполя стал бывший хирург: кто такой Антон Кольцов

Рогов: новым мэром Мариуполя избран Антон Кольцов
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Мэр избран единогласно
Мэр избран единогласно Фото:

Антон Кольцов стал новым мэром Мариуполя в ДНР. Решение об этом приняли депутаты на внеочередной сессии городского совета, где кандидатуру политика поддержали единогласно. Кольцов за свою карьеру успел поработать хирургом, менеджером, инженером и санитаром. Подробности о его биографии и назначении — в материале URA.RU.

Антон Кольцов стал новым мэром Мариуполя
Антон Кольцов стал новым мэром Мариуполя
Фото:

Кольцов официально избран мэром Мариуполя

Антон Кольцов назначен новым мэром Мариуполя в ДНР. Об этом 28 июня сообщили СМИ со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова. По его словам, решение о назначении было принято в ходе внеочередной сессии городского совета, где депутаты единогласно поддержали кандидатуру Кольцова.

«На внеочередной сессии горсовета Мариуполя депутаты единогласно поддержали кандидатуру Антона Кольцова на пост главы администрации города», — заявил Владимир Рогов. Он подчеркнул, что Кольцов обладает необходимыми управленческими навыками и демонстрирует системный подход к работе, что стало одним из ключевых факторов при его назначении на должность.

До этого глава ДНР Денис Пушилин уже представлял Кольцова в качестве временно исполняющего обязанности мэра города. Предыдущий руководитель Мариуполя, Олег Моргун, по данным властей, продолжит работу на новом месте.

В Мариуполе выбрали нового главу города
В Мариуполе выбрали нового главу города
Фото:

Кольцов успел поработать хирургом, санитаром, инженером и менеджером

Антон Кольцов родился 24 июня 1973 года в городе Череповец Вологодской области. Получил высшее образование в Ярославской государственной медицинской академии, далее завершил обучение в Череповецком государственном университете, а также окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Свою профессиональную деятельность начал в сфере здравоохранения в 1988 году, работая санитаром. Впоследствии занимал должность врача-хирурга в детской городской больнице Череповца. С 2000 года перешел в инженерно-техническую и управленческую сферы, где трудился инженером-технологом, менеджером и руководителем. С 2010 года занимал руководящие посты и должности директора в таких компаниях, как «Северсталь-Промсервис», «Северсталь» и «Северсталь Менеджмент».

Карьера Кольцова в политике

В период с 2016 по 2022 год Антон Кольцов занимал должность первого заместителя губернатора и председателя Правительства Вологодской области. В 2022–2023 годах он возглавлял Совет министров Военно-гражданской администрации, а затем руководил Правительством Запорожской области. Кроме того, он окончил «Школу губернаторов» при Высшей школе государственного управления РАНХиГС.

В 2021 году Кольцов был удостоен благодарности президента, а в 2023 году награжден орденом Почета. Состоит в браке, воспитывает троих детей. 

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Антон Кольцов стал новым мэром Мариуполя в ДНР. Решение об этом приняли депутаты на внеочередной сессии городского совета, где кандидатуру политика поддержали единогласно. Кольцов за свою карьеру успел поработать хирургом, менеджером, инженером и санитаром. Подробности о его биографии и назначении — в материале URA.RU. Кольцов официально избран мэром Мариуполя Антон Кольцов назначен новым мэром Мариуполя в ДНР. Об этом 28 июня сообщили СМИ со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова. По его словам, решение о назначении было принято в ходе внеочередной сессии городского совета, где депутаты единогласно поддержали кандидатуру Кольцова. До этого глава ДНР Денис Пушилин уже представлял Кольцова в качестве временно исполняющего обязанности мэра города. Предыдущий руководитель Мариуполя, Олег Моргун, по данным властей, продолжит работу на новом месте. Кольцов успел поработать хирургом, санитаром, инженером и менеджером Антон Кольцов родился 24 июня 1973 года в городе Череповец Вологодской области. Получил высшее образование в Ярославской государственной медицинской академии, далее завершил обучение в Череповецком государственном университете, а также окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Свою профессиональную деятельность начал в сфере здравоохранения в 1988 году, работая санитаром. Впоследствии занимал должность врача-хирурга в детской городской больнице Череповца. С 2000 года перешел в инженерно-техническую и управленческую сферы, где трудился инженером-технологом, менеджером и руководителем. С 2010 года занимал руководящие посты и должности директора в таких компаниях, как «Северсталь-Промсервис», «Северсталь» и «Северсталь Менеджмент». Карьера Кольцова в политике В период с 2016 по 2022 год Антон Кольцов занимал должность первого заместителя губернатора и председателя Правительства Вологодской области. В 2022–2023 годах он возглавлял Совет министров Военно-гражданской администрации, а затем руководил Правительством Запорожской области. Кроме того, он окончил «Школу губернаторов» при Высшей школе государственного управления РАНХиГС. В 2021 году Кольцов был удостоен благодарности президента, а в 2023 году награжден орденом Почета. Состоит в браке, воспитывает троих детей. 
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