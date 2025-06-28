Сербский президент Александр Вучич отверг требования участников протестных акций в Белграде. Студенты и оппозиционеры настаивали на проведении досрочных выборов.
«Вучич отклонил ультиматум оппозиции о досрочных выборах. Протестующие в ответ начали кидать бутылки и мусор в полицейских», — рассказал Вучич в эфире RTS.
Массовые протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года после трагедии в Нови-Саде, когда в результате обрушения вокзала погибли 15 человек. С тех пор студенты и оппозиция регулярно требуют досрочных выборов и улучшения контроля за инфраструктурой. Крупнейшие акции проходили в марте 2025 года, когда демонстранты также блокировали центральные улицы Белграда.
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