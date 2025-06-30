Обвиняемые в совершении теракта в «Крокусе» не захотели раскаиваться

ТАСС: лишь один фигурант дела о теракте в «Крокусе» раскаялся
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Непосредственный исполнитель теракта Фаридуни раскаялся в содеянном, пишет ТАСС
Непосредственный исполнитель теракта Фаридуни раскаялся в содеянном, пишет ТАСС Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Шамсидин Фаридуни, обвиняемый в совершении теракта в концертном зале «Крокус сити холл», стал единственным из четырех подсудимых, кто не только полностью признал свою вину, но и выразил раскаяние в содеянном. Остальные лишь признали вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, с которыми ознакомилось агентство.

В материалах дела приводятся слова 26-летнего гражданина Таджикистана: «Вину признал полностью. В содеянном раскаивается», — говорится в показаниях Фаридуни, зачитанных в ходе следствия. Остальные трое фигурантов — Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачаболизада и Далерджон Мирзоев — также признали свою причастность к преступлению, но отказались раскаиваться.

В Подмосковье 22 марта 2024 года группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 149 человек, еще почти две сотни пострадали. Расследование уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» было завершено 23 июня 2025 года. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд.

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Шамсидин Фаридуни, обвиняемый в совершении теракта в концертном зале «Крокус сити холл», стал единственным из четырех подсудимых, кто не только полностью признал свою вину, но и выразил раскаяние в содеянном. Остальные лишь признали вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, с которыми ознакомилось агентство. В материалах дела приводятся слова 26-летнего гражданина Таджикистана: «Вину признал полностью. В содеянном раскаивается», — говорится в показаниях Фаридуни, зачитанных в ходе следствия. Остальные трое фигурантов — Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачаболизада и Далерджон Мирзоев — также признали свою причастность к преступлению, но отказались раскаиваться. В Подмосковье 22 марта 2024 года группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 149 человек, еще почти две сотни пострадали. Расследование уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» было завершено 23 июня 2025 года. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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