В Вологде пассажирский самолет чуть не разбился из-за аиста в двигателе

Утренний рейс «Вологда-Москва» авиакомпании «Вологодское авиапредприятие» был вынужден вернуться в аэропорт Вологды через восемь минут после взлета из-за попадания аиста в правый двигатель самолета Як-40. В результате обошлось без серьезных последствий.
«Птица врезалась в правый двигатель. Пилоты на тяге оставшихся двигателей смогли развернуть судно и дотянуть до взлетно-посадочной полосы», — сообщил telegram-канал AVIAINCIDENT, ссылаясь на очевидцев. По данным портала «Вологда-поиск», птицей, попавшей в турбину, оказался аист.
Экипаж оперативно сообщил о проблеме наземным службам и принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно, без пожара и серьезных повреждений самолета. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.
Самолет должен был приземлиться в московском аэропорту Внуково примерно через час после вылета в 8:07 утра. Однако столкновение с птицей вынудило пилотов прервать полет.
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