30 июня 2025

Пасечник: армия России полностью освободила ЛНР

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Пасечник сообщил о полном освобождении территории ЛНР
Пасечник сообщил о полном освобождении территории ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Территория Луганской Народной Республики полностью перешла под контроль России, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире Первого канала. По его словам, доклад об освобождении 100% территории был получен два дня назад. 

«Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, [на ] 100%», — заявил Пасечник в эфире телеканала. Глава ЛНР отметил, что это событие стало результатом совместных действий военных подразделений и других структур.

Он также подчеркнул, что теперь на освобожденной территории будут усиливать меры безопасности и начнется восстановление инфраструктуры. По словам Пасечника, местные органы власти уже разрабатывают планы по восстановлению мирной жизни и оказанию необходимой помощи жителям.

Ранее стало известно, что ВС РФ освободив населенный пункт Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, вытеснили подразделения ВСУ с участка, расположенного между реками Волчья и Мокрые Ялы. Согласно предоставленной информации, российские военные установили контроль над селом Запорожье и совершили продвижение в направлении Ялты. После этого штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады обеспечили освобождение Червоной Зирки. В результате данных действий группировка «Восток» взяла под полный контроль территорию между реками Волчья и Мокрые Ялы, напоминает телеканал 360.

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Территория Луганской Народной Республики полностью перешла под контроль России, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире Первого канала. По его словам, доклад об освобождении 100% территории был получен два дня назад.  «Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, [на ] 100%», — заявил Пасечник в эфире телеканала. Глава ЛНР отметил, что это событие стало результатом совместных действий военных подразделений и других структур. Он также подчеркнул, что теперь на освобожденной территории будут усиливать меры безопасности и начнется восстановление инфраструктуры. По словам Пасечника, местные органы власти уже разрабатывают планы по восстановлению мирной жизни и оказанию необходимой помощи жителям. Ранее стало известно, что ВС РФ освободив населенный пункт Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике, вытеснили подразделения ВСУ с участка, расположенного между реками Волчья и Мокрые Ялы. Согласно предоставленной информации, российские военные установили контроль над селом Запорожье и совершили продвижение в направлении Ялты. После этого штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады обеспечили освобождение Червоной Зирки. В результате данных действий группировка «Восток» взяла под полный контроль территорию между реками Волчья и Мокрые Ялы, напоминает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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