Выпускница, набравшая 400 баллов на ЕГЭ, приглашена на стажировку в команду MAX

Московская школьница Надежда Яшмолкина, которая набрала максимальные 400 баллов на ЕГЭ-2025, получила уникальное предложение о стажировке от команды цифровой платформы MAX, входящей в экосистему VK. Об этом сообщили в пресс-службе IT-холдинга.
По данным пресс-службы, во время визита в офис VK Надежда пообщалась с экспертами и узнала о проектах VK Education, которые помогают молодым специалистам строить карьеру в информационных технологиях. Представители компании поделились своим опытом трудоустройства после окончания вуза и рассказали о перспективах для талантливых выпускников. Об этом пишет РИА Новости.
Заместитель вице-президента VK по образовательным проектам Анна Степанова отметила, что, учитывая интерес Надежды к IT, компания предложила ей пройти стажировку в команде MAX. При этом девушке предоставили выбор: начать стажировку уже этим летом или в следующем году, а также присоединиться к образовательным программам VK.
Платформа MAX, запущенная в бета-версии в марте 2025 года, объединяет мессенджер, голосовые и видеозвонки, а также обмен файлами объемом до 4 ГБ. Сервис доступен пользователям в App Store, RuStore и Google Play.
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