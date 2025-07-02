Выпускница, набравшая 400 баллов на ЕГЭ, приглашена на стажировку в команду MAX

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Представители компании поделились своим опытом трудоустройства
Представители компании поделились своим опытом трудоустройства Фото:

Московская школьница Надежда Яшмолкина, которая набрала максимальные 400 баллов на ЕГЭ-2025, получила уникальное предложение о стажировке от команды цифровой платформы MAX, входящей в экосистему VK. Об этом сообщили в пресс-службе IT-холдинга.

По данным пресс-службы, во время визита в офис VK Надежда пообщалась с экспертами и узнала о проектах VK Education, которые помогают молодым специалистам строить карьеру в информационных технологиях. Представители компании поделились своим опытом трудоустройства после окончания вуза и рассказали о перспективах для талантливых выпускников. Об этом пишет РИА Новости.

Заместитель вице-президента VK по образовательным проектам Анна Степанова отметила, что, учитывая интерес Надежды к IT, компания предложила ей пройти стажировку в команде MAX. При этом девушке предоставили выбор: начать стажировку уже этим летом или в следующем году, а также присоединиться к образовательным программам VK.

Платформа MAX, запущенная в бета-версии в марте 2025 года, объединяет мессенджер, голосовые и видеозвонки, а также обмен файлами объемом до 4 ГБ. Сервис доступен пользователям в App Store, RuStore и Google Play.

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Московская школьница Надежда Яшмолкина, которая набрала максимальные 400 баллов на ЕГЭ-2025, получила уникальное предложение о стажировке от команды цифровой платформы MAX, входящей в экосистему VK. Об этом сообщили в пресс-службе IT-холдинга. По данным пресс-службы, во время визита в офис VK Надежда пообщалась с экспертами и узнала о проектах VK Education, которые помогают молодым специалистам строить карьеру в информационных технологиях. Представители компании поделились своим опытом трудоустройства после окончания вуза и рассказали о перспективах для талантливых выпускников. Об этом пишет РИА Новости. Заместитель вице-президента VK по образовательным проектам Анна Степанова отметила, что, учитывая интерес Надежды к IT, компания предложила ей пройти стажировку в команде MAX. При этом девушке предоставили выбор: начать стажировку уже этим летом или в следующем году, а также присоединиться к образовательным программам VK. Платформа MAX, запущенная в бета-версии в марте 2025 года, объединяет мессенджер, голосовые и видеозвонки, а также обмен файлами объемом до 4 ГБ. Сервис доступен пользователям в App Store, RuStore и Google Play.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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