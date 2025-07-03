The Sun: в космосе обнаружен секретный российский «спутник-убийца»

В космосе обнаружен российский спутник, который, по оценкам американской разведки, может представлять собой противоспутниковое оружие. Речь идет о «Космосе-2558», который, якобы находится на орбите, близкой к американскому спутнику-шпиону USA-326. Об этом пишет британское издание The Sun.
«Считается, что он (российский спутник) способен постоянно отслеживать вражеские спутники-шпионы и при необходимости сбивать их», — пишет The Sun. 26 июня специалисты зафиксировали отделение нового объекта от «Космос-2558». Этот малый искусственный спутник, получивший обозначение «2025-089С» или «Объект С», был замечен на другой орбите, но двигался в том же направлении, что и основной аппарат. По предположениям, «Объект С» может быть оснащен высокоскоростным противоспутниковым оружием.
«Космос-2558» относится к типу спутников «Нивелир» и был выведен на орбиту в 2022 году. Этот аппарат способен не только отслеживать, но и потенциально уничтожать другие спутники, используя высокоманевренные малые спутники или кинетическое оружие. Ранее Россия уже запускала спутники, способные отделять малые маневренные объекты. Примеры — «Космос-2519» и «Космос-2542», которые также выпускали спутники-«снаряды».
Пентагон подтвердил, что российские военные спутники были выведены на орбиты, совпадающие с траекториями американских разведывательных аппаратов. Представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подчеркнул, что США продолжают внимательно следить за действиями России в космосе. «Роскосмос» официально заявил, что все запуски проводятся в интересах Министерства обороны РФ.
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