В Солнечную систему вторгся межзвездный объект

Межзвездный объект, получивший обозначение A11pl3Z (3I/ATLAS), был зафиксирован в пределах Солнечной системы. В октябре он максимально приблизится к Солнцу, сообщил портал EarthSky.
«В настоящее время A11pl3Z находится внутри орбиты Юпитера. Максимальное сближение объекта с Солнцем состоится в октябре, когда A11pl3Z зайдет внутрь орбиты Марса», — говорится в публикации со ссылкой на данные Европейского космического агентства. Отмечается, что для Земли объект не представляет опасности.
Анализ траектории движения этого объекта свидетельствует о внеземном, межзвездном происхождении. По оценкам астрономов, A11pl3Z, вероятно, является кометой — диаметр ее ядра достигает 20 километров. Уточняется, что это уже третий межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе за все время наблюдений.
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