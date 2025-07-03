В Солнечную систему вторгся межзвездный объект

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В Солнечную систему вторгся межзвездный объект, для Земли он не опасен, сообщили ученые
В Солнечную систему вторгся межзвездный объект, для Земли он не опасен, сообщили ученые Фото:

Межзвездный объект, получивший обозначение A11pl3Z (3I/ATLAS), был зафиксирован в пределах Солнечной системы. В октябре он максимально приблизится к Солнцу, сообщил портал EarthSky.

«В настоящее время A11pl3Z находится внутри орбиты Юпитера. Максимальное сближение объекта с Солнцем состоится в октябре, когда A11pl3Z зайдет внутрь орбиты Марса», — говорится в  публикации со ссылкой на данные Европейского космического агентства. Отмечается, что для Земли объект не представляет опасности. 

Анализ траектории движения этого объекта свидетельствует о внеземном, межзвездном происхождении. По оценкам астрономов, A11pl3Z, вероятно, является кометой — диаметр ее ядра достигает 20 километров. Уточняется, что это уже третий межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе за все время наблюдений.

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Межзвездный объект, получивший обозначение A11pl3Z (3I/ATLAS), был зафиксирован в пределах Солнечной системы. В октябре он максимально приблизится к Солнцу, сообщил портал EarthSky. «В настоящее время A11pl3Z находится внутри орбиты Юпитера. Максимальное сближение объекта с Солнцем состоится в октябре, когда A11pl3Z зайдет внутрь орбиты Марса», — говорится в  публикации со ссылкой на данные Европейского космического агентства. Отмечается, что для Земли объект не представляет опасности.  Анализ траектории движения этого объекта свидетельствует о внеземном, межзвездном происхождении. По оценкам астрономов, A11pl3Z, вероятно, является кометой — диаметр ее ядра достигает 20 километров. Уточняется, что это уже третий межзвездный объект, обнаруженный в Солнечной системе за все время наблюдений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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